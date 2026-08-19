Erst in der Verlängerung wird es deutlich: RWE bezwingt Sonsbeck

RWE bezwingt Sonsbeck. – Foto: Imago Images

Ein kurzer Blick auf das Endergebnis unterschlägt den sensationellen Kampf des SV Sonsbeck. Gegen Drittligist Rot-Weiss Essen stand zwar schlussendlich ein deutliches 2:7. Der Oberligist kämpfte sich allerdings bis in die Verlängerung, wo die Kräfteverhältnisse immer deutlicher wurden. Der eingewechselte Noah Pesch erzielte dabei allein drei der Essener Treffer.

Mit der Führung im Rücken ließ RWE den Oberligisten phasenweise auch im eigenen Ballbesitz durchatmen, doch immer an der kurzen Leine: Echte Vorstöße in Richtung des Tors von Felix Wienand gelangen dem SVS nicht wirklich. So erhöhte Essen kurz vor der Halbzeitpause noch einmal die Schlagzahl. Nach einer schönen Kombination über Telalovic und Reisig prüfte Gianluca Swajkowski Julius Paris im Sonsbecker Tor, der allerdings schnell reagierte und den Flachschuss sicher aufsammelte (42.). Wenig später war der Schlussmann im Pech. Nach exzellenter Vorarbeit von Dickson Abiama - der zuerst auf engstem Raum zwei Gegenspieler stehen ließ und einen strammen Flachschuss in Richtung Paris absetzte - reagierte Jaka Cuber Potocnik am schnellsten und verwertete den Abpraller zum 2:0 (44.).

In den ersten Spielzügen ging die Partie wie erwatet vonstatten: RWE hatte deutliche optische Vorteile, Sonsbeck ließ sich tief in die eigene Hälfte fallen und lauerte auf Umschaltmöglichkeiten. Diese ergaben sich in der Anfangsphase aber nur selten. Stattdessen konnten sich die Essener den Gegner im verregneten Willy-Lemkens-Sportpark zurechtlegen. Nach den ersten Halbchancen durch Ruben Reisig (2.) und Semir Telalovic (3.), wurden die Gäste auch schon früh zwingend. Nach einer langen Ballbesitzphase landete eine Flanke im Sonsbecker Strafraum. Der Apraller von dort landete vor den Füßen von Marcel Kostka, der das Leder resolut unter die Latte hämmerte (7.).

Sonsbeck kommt zurück

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf die Vorentscheidung. Besonders der auffällige Marvin Obuz war über die Essener rechte Seite kaum zu fassen. Der Abschluss von Telalovic rauschte knapp über den Querbalken (47.), Cuber Potocniks Schuss nach Hereingabe von Obuz war zu unsauber (48.). Daraufhin kamen auch Telalovic (49.) und Abiama (51.) dem dritten Treffer nah. Sonsbeck geriet ins Schwimmen, doch antwortete urplötzlich. Ein Freistoß aus dem Halbfeld verlängerten die Essener etwas unglücklich selbst in den eigenen Rücken. Dort stand Niklas Binn mutterseelenallein und vollendete mit einem wuchtigen Volley unter die Latte (53.). Ruhende Bälle sollten das Mittel der Wahl beim SVS sein. Ein Eckball konnte nicht von RWE unterbunden werden, diesmal konnte Tom Cappel das Leder noch im Strafraum annehmen und wuchtig verwandeln (65.).

In dieser Phase drohte die Partie sogar komplett auf Seiten des SVS zu kippen. Der in dieser Zusammenstellung auch nicht eingespielte Drittligist zeigte vermehrte Schwachstellen bei langen Bällen der Sonsbecker auf. In der Schlussphase der regulären Spielzeit zog sich der Außenseiter wieder merklich zurück, konnte aber auch nicht alle Vorstöße von RWE unterbinden. Besonders Sonsbeck-Keeper Paris mutierte immer mehr zum Protagonisten. Parierte zunächst gegen den eingewecheslten Marek Janssen (84.), wenig später auch gegen Telalovic (86.). Sonsbeck kämpfte mit Mann und Maus und rettete sich in die Verlängerung.

RWE dreht in der Verlängerung auf

Dort setzt es den frühen Nackenschlag. Der kurz zuvor erst gebrachte Noah Pesch visierte das linke Toreck an - und traf zielgenau per Flachschuss (97.). Paris machte sich lang, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Sonsbeck konnte sich kaum schütteln, da legte RWE nach. Über die rechte Abwehrseite offenbarte Sonsbeck zu viel Platz. Janssen hatte nur noch Paris vor sich und überwand den Schlussmann mit einem feinen Chip (98.).

Plötztlich war der fast schon überkochenden Stimmung bei den Anhängern der Hausherren der Stecker gezogen. RWE hatte nun alles im Griff und ließ die Sonsbecker fast schon nicht mehr die eigene Hälfte überqueren. Spätestens als Janssen eine Flanke per Direktabnahme verwandelte, stand der Sieger der Partie fest (106.). Ein Doppelpack von Pesch (113., 116.) sorgte für den übedeutlichen Endstand.

SV Sonsbeck – Rot-Weiss Essen 2:7 n.V.

SV Sonsbeck: Julius Paris, Sebastian Leurs, Robin Schoofs (78. Semih Güngör), Philipp Elspaß, Tymoteusz Miller (103. Julian Keibel), Shadi Ghrayeb, Linus Krajac, Luca Janßen (75. Dominic Miller), Tom Cappel (79. Bradley Asoh), Kilian Schaar (69. Jannis Pütz), Niklas Binn - Trainer: Heinrich Losing

Rot-Weiss Essen: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Michael Kostka (61. Jannik Hofmann), Ruben Reisig, Luca Bazzoli, Ekin Çelebi (105. Franci Bouebari), Gianluca Swajkowski (74. Tony Menzel), Marvin Obuz, Jaka Cuber Potocnik (77. Marek Janssen), Semir Telalovic, Dickson Abiama (97. Noah Pesch) - Trainer: Uwe Koschinat

Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 1200

Tore: 0:1 Michael Kostka (7.), 0:2 Jaka Cuber Potocnik (44.), 1:2 Niklas Binn (53.), 2:2 Tom Cappel (62.), 2:3 Noah Pesch (97.), 2:4 Marek Janssen (98.), 2:5 Marek Janssen (106.), 2:6 Noah Pesch (113.), 2:7 Noah Pesch (116.)