Erst in der Schlussphase zum Remis: FC Real Kreuth rettet in Unterammergau knapp ein 2:2

Eine Niederlage und zwei Unentschieden: Der Trend beim FC Real Kreuth zeigt in der jüngsten Vergangenheit nach unten. Wobei die Enterbacher beim WSV Unterammergau mächtig um das 2:2-Remis kämpfen mussten.

Erst in der Schlussphase gelang es, einen 0:2-Rückstand aus der ersten Halbzeit zu egalisieren. Dass die Unterammergauer Kirschen den Kreuthern zu sauer für den Genuss sind, zeigte sich schon in der Hinrunde. Die 1:4-Niederlage war eines der schwächsten Spiele des FCRK in dieser Saison. „Wir müssen den Kampf annehmen und uns in das Spiel hinein beißen“, erklärte Kreuths Trainer Michael Zieringer seinen Burschen einen möglichen Weg zum Sieg.

Aber die Beißwerkzeuge der Tegernseer erwiesen sich schon in der Anfangsphase als kariös. Einem Einwurf folgte ein Querpass an der Strafraumkante, und der Schütze zum 1:0 kam unbedrängt zum Abschluss. Die nachfolgende Gegenwehr der Kreuther war halbherzig. Zu wenig Laufarbeit, zu geringes Einsteigen bei den Zweikämpfen. Da passte die Entstehung des 2:0 ins Bild: Kreuths Keeper Benedikt Zeisel fischte noch einen Schluss aus dem Eck, aber für den Nachschuss war der WSV-Stürmer schneller am Ball als der Kreuther Verteidiger.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wirkten die Tegernseer wie ausgewechselt. Auf einmal stimmte das Passspiel im Timing, der Großteil der Zweikämpfe wurde gewonnen, und der Druck auf das Gehäuse der Ammertaler nahm stetig zu. Allerdings bedurfte es eines Elfmeters, um den Anschlusstreffer zu erzwingen.

Der eingewechselte Ludwig Hofbauer drang mit hohem Tempo in den Strafraum ein und konnte nur per Foul am Abschluss gehindert werden. Eine Chance, die sich Franz Huber mit einem sicher verwandelten Elfmeter zum 2:1 (81.) nicht entgehen ließ.

Dass die Hausherren versuchten, den Vorsprung über die Zeit zu retten und Gefahrensituationen mit weit nach vorne geschlagenen Befreiungsschlägen zu bereinigen, brachte den Kreuthern permanenten Ballbesitz. So fiel in der Nachspielzeit auch noch das 2:2 (91.). Lukas Frank zirkelte einen Freistoß in Richtung des kurzen Pfostens, und während eines vielfachen Getümmels im Fünfer schlug der Ball im Netz ein.

„Beide Halbzeiten gesehen, haben wir uns das Unentschieden sicher verdient“, fand Zieringer und hält den Endstand als für beide Seiten gerecht. „Wobei wir gerade in der zweiten Halbzeit Charakter gezeigt haben.“