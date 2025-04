Erst in der Nachspielzeit erlöst Nora Hanßen den SV Walbeck

Doch das Wiedersehen im Weezer August-Janssen-Sportzentrum sollte sich zu einer überraschend spannenden Angelegenheit entwickeln. Zwar schnupperte der SV Walbeck am frühen Führungstreffer, als Marina Linßen in der vierten Minute nur den Pfosten traf. Fortan biss sich der haushohe Favorit an der Winnekendonker Abwehr immer wieder die Zähne aus. Die Viktoria hatte in der 28. Minute sogar die große Chance zum Führungstreffer, als Sonali Görtz mit einem Kopfball nur den Pfosten traf. Im Gegenzug scheiterte auch Walbecks Angreiferin Samira Berns am Pfosten. Bis zur Pause blieb’s beim 0:0.