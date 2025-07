"Erst hui, dann pfui" - aber 8:1-Testsieg für RW Walldorf

WALLDORF . „Erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit pfui“: So fasste Trainer Artur Lemm die Vorstellung seiner Walldorfer Hessenliga-Fußballer im jüngsten Testspiel zusammen. Beim 8:1 (6:0)-Sieg gegen den Verbandsligisten SV Zeilsheim beeindruckte zunächst ein sehr durchsetzungsstarker, beweglicher und ballsicherer SV Rot-Weiß, der auch ein hohes Tempo vorlegte. Was Lemm da von seiner Mannschaft sah, stellte ihn rundum zufrieden: „Das war überragend“, sagte der Trainer nach dem RWW-Debüt im eigenen Stadion in dieser Testspielserie. Beim Hessenligisten pausierte der Neuzugang Nils Fischer wegen einer Wadenblessur.

Den Zeilsheimern, die in der vergangenen Saison der Verbandsliga Mitte knapp den Hessenliga-Aufstieg verpasst haben, ging das Walldorfer Spiel viel zu schnell. Lücken in der Gästedefensive wusste RWW zu nutzen. Lucas Scholze (5.) und Bennett Kruse (8.) schossen die Heimelf früh mit 2:0 in Führung, ehe der quirlige Otman Jaatit zweimal traf (18., 24.). Der Deutsch-Andorraner Pau Babot, in seinem ersten Einsatz für seinen Verein gleich ein Dominator im zentralen Mittelfeld, und Noel Acun sorgten für das 6:0 (31., 35.).

Gerne hätte es Lemm gesehen, hätte seine Mannschaft genauso weitergespielt. Stattdessen „kam in allen Spielphasen in der zweiten Halbzeit weniger“. Das jetzt auf neun Positionen veränderte Team – nur Georgios Spanoudakis und Torhüter Tim Nieschler spielten durch – war gegen den Ball nicht mehr so druckvoll und leistete sich „auch viel zu viele Fehler“, so Lemm, dem insbesondere das Gegentor zum 6:1 missfiel (60.). Dafür traf RWW-Torjäger Hady Kallo noch zweimal (73., 77.).

Im Vergleich zur vergangenen Saison sei der leistungsfördernde Konkurrenzkampf im Kader „bestimmt nicht kleiner geworden“, so Lemm: „Es geht jetzt darum, dass jeder Spieler alles dafür tut, um in die Mannschaft zu kommen.“ Die nächsten Gelegenheiten, sich zu beweisen, haben die Rot-Weißen am kommenden Samstag (14 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz der Bezirkssportanlage Rheingönheim gegen den rheinland-pfälzischen Oberligisten Arminia Ludwigshafen sowie am Sonntag (14 Uhr) bei einem nicht ganz unbekannten Gegner: Mit dem FC Bayern Alzenau (Aufsteiger in die Regionalliga Südwest) konkurrierte RWW in der vergangenen Hessenliga-Saison lange Zeit um die vordersten Ränge.