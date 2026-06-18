Erst Gladbach, dann Beeck - jetzt KFC: Justin Hoffmanns kommt Oberliga: Justin Hoffmanns wechselt vom FC Wegberg-Beeck zum KFC Uerdingen und soll beim Traditionsverein mit seiner Erfahrung eine Führungsrolle übernehmen. von André Nückel · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

Das ist Justin Hoffmanns. – Foto: Michael Schnieders

Der KFC Uerdingen hat den nächsten Zugang für die Saison 2026/27 vorgestellt: Justin Hoffmanns wechselt zur kommenden Spielzeit an die Grotenburg und soll dem Kader von Trainer Julian Stöhr mehr Erfahrung, Stabilität und Führungsqualität geben. Der 29-Jährige kommt vom FC Wegberg-Beeck und bringt viel Routine aus dem ambitionierten Amateurfußball mit.

Ich habe Bock auf eine neue Herausforderung“, sagt Hoffmanns bei seiner Vorstellung. „Ich kenne den KFC über einen Arbeitskollegen, habe die Entwicklung zuletzt genau verfolgt. KFC, das bedeutet Fans, Tradition, Volumen.“ Aus dem Fohlenstall in die Regionalliga Ausgebildet wurde Hoffmanns im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach. Insgesamt war er 15 Jahre bei der Borussia, ehe 2020 der Wechsel nach Wegberg-Beeck folgte. Für die Gladbacher U23 spielte er ab 2016 vier Jahre in der Regionalliga West. In Beeck überzeugte der Außenverteidiger anschließend über mehrere Spielzeiten mit Konstanz, Einsatzbereitschaft und Vielseitigkeit.

Auch einen Rückschlag musste Hoffmanns verarbeiten. Zu Beginn der Saison 2022/23 zog er sich einen Kreuzbandriss zu, kämpfte sich aber zurück und stand im folgenden Mai wieder auf dem Platz. Im Sommer 2024 wechselte er zunächst zum TSV Meerbusch, beendete das Engagement dort aber nach wenigen Wochen aus beruflichen Gründen. Im Winter 2025 kehrte er schließlich wieder nach Wegberg-Beeck zurück. Eingeplant als Rechtsverteidiger Der Abschied aus Beeck fällt Hoffmanns nach eigener Aussage nicht leicht. Hoffmanns erzählt: „Ich habe mich dort auch richtig wohlgefühlt und der Abschied fällt mir nach so langer Zeit sicherlich auch nicht leicht. Allerdings habe ich meinen Wohnort nach Grefrath verändert und in Wegberg-Beeck gibt es einen kleinen Neuanfang. Als dann der Anruf aus Krefeld kam und mir erklärt wurde, was man erwarten würde, war ich Feuer und Flamme.“