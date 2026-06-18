Erst Gladbach, dann Beeck - jetzt KFC: Justin Hoffmanns kommt

Der KFC Uerdingen hat den nächsten Zugang für die Saison 2026/27 vorgestellt: Justin Hoffmanns wechselt zur kommenden Spielzeit an die Grotenburg und soll dem Kader von Trainer Julian Stöhr mehr Erfahrung, Stabilität und Führungsqualität geben. Der 29-Jährige kommt vom FC Wegberg-Beeck und bringt viel Routine aus dem ambitionierten Amateurfußball mit.
Ich habe Bock auf eine neue Herausforderung“, sagt Hoffmanns bei seiner Vorstellung. „Ich kenne den KFC über einen Arbeitskollegen, habe die Entwicklung zuletzt genau verfolgt. KFC, das bedeutet Fans, Tradition, Volumen.“
Ausgebildet wurde Hoffmanns im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach. Insgesamt war er 15 Jahre bei der Borussia, ehe 2020 der Wechsel nach Wegberg-Beeck folgte. Für die Gladbacher U23 spielte er ab 2016 vier Jahre in der Regionalliga West. In Beeck überzeugte der Außenverteidiger anschließend über mehrere Spielzeiten mit Konstanz, Einsatzbereitschaft und Vielseitigkeit.
Auch einen Rückschlag musste Hoffmanns verarbeiten. Zu Beginn der Saison 2022/23 zog er sich einen Kreuzbandriss zu, kämpfte sich aber zurück und stand im folgenden Mai wieder auf dem Platz. Im Sommer 2024 wechselte er zunächst zum TSV Meerbusch, beendete das Engagement dort aber nach wenigen Wochen aus beruflichen Gründen. Im Winter 2025 kehrte er schließlich wieder nach Wegberg-Beeck zurück.
Der Abschied aus Beeck fällt Hoffmanns nach eigener Aussage nicht leicht. Hoffmanns erzählt: „Ich habe mich dort auch richtig wohlgefühlt und der Abschied fällt mir nach so langer Zeit sicherlich auch nicht leicht. Allerdings habe ich meinen Wohnort nach Grefrath verändert und in Wegberg-Beeck gibt es einen kleinen Neuanfang. Als dann der Anruf aus Krefeld kam und mir erklärt wurde, was man erwarten würde, war ich Feuer und Flamme.“
Sportlich ist Hoffmanns auf beiden defensiven Außenbahnen einsetzbar. In Wegberg-Beeck spielte er nicht nur hinten rechts oder links, sondern wurde auch offensiver genutzt. „Ich kam auch vorne rechts oder links zum Einsatz. Eigentlich immer da, wo ich gerade gebraucht wurde“, verrät der Allrounder.
Beim KFC ist seine Rolle dennoch klar angelegt. „Justin ist schon länger ein Thema gewesen. Wir haben ihn als Rechtsverteidiger eingeplant, wobei er beide Außenverteidiger-Positionen spielen kann. Wegen seiner großen Erfahrung soll er bei uns eine Führungsrolle einnehmen - etwas, was wir in der vergangenen Saison zu wenig hatten“, erklärt Stöhr.
Auch Sport-Geschäftsführer Michael Nagorny sieht in Hoffmanns einen Zugang, der gut zur neuen Ausrichtung passt. „Justin vereint viele Eigenschaften, die perfekt zu unserer Ausrichtung passen. Er kennt die Region, verfügt über eine ausgezeichnete fußballerische Ausbildung und hat seine Klasse über Jahre hinweg auf entsprechendem Niveau bewiesen. Dass er sich für den KFC Uerdingen entschieden hat, freut uns deshalb ganz besonders“, sagt Nagorny.
Hoffmanns selbst, aktuell noch im Familienurlaub auf Mallorca, blickt bereits auf seine neue Aufgabe. „Ich möchte vorangehen und eine Führungsposition übernehmen, Ansprechpartner für junge Spieler sein“, schildert der 29-Jährige. Genau das erwartet der KFC von ihm: Erfahrung auf dem Platz, Verlässlichkeit in der Defensive und eine Stimme in einer Mannschaft, die zur neuen Saison weiter geformt wird.
Hoffmanns Bilanz: 147 Regionalliga-Spiele (sieben Tore, acht Vorlagen), zudem 46 Einsätze in der Mittelrheinliga und neun Einsätze in der UEFA Youth League.