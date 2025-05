Erst gezittert, dann gefeiert - FC Gundelfingen ist Meister

Der TSV Schwabmünchen war beim FC Kempten von Beginn an tonangebend und tütete den 3:0-Sieg früh ein. Schon nach neun Minuten führte der Vizemeister. Philipp Boyer ließ den Ball nur abtropfen, so dass der heranstürmende Maik Uhde den Ball aus vollem Lauf ins lange Eck setzen konnte. Mit der Führung im Rücken gewannen die Schwabmünchner noch mehr Sicherheit und Souveränität. Den Lohn dafür gab es nach einer guten halben Stunde. Maximilian Aschner fand mit seiner Flanke am langen Pfosten den Kopf von Simon Paulus und es stand 0:2. Mit den ersten 45 Minuten war auch TSV-Coach Besim Miroci zufrieden: „Die Jungs haben gut gespielt, die Flügel eingesetzt und vor allem die Chancen gut ausgenutzt.“ Mit einer Ausnahme. Philip Gmell verschoss einen Strafstoß, wenig später stellte jedoch Maik Uhde dann doch auf 0:3. Schiedsrichter: Marijo Kraljic (Wörnsmühl) - Zuschauer: 110 Tore: 0:1 Maik Uhde (9.), 0:2 Simon Paulus (32.), 0:3 Maik Uhde (69.) Bes. Vorkommnis: Philip Gmell (TSV Schwabmünchen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Christoph Siebken (65.)

Der FC Gundelfingen hat gleich den ersten Matchball verwandelt. Mit dem 2:1-Sieg gegen den TV Erkheim machten die Grün-Weißen den Titelgewinn perfekt. Kurz vor Schluss fuhr den Gundelfingern allerdings noch der Schreck in die Glieder. Denn da hatte FCG-Mittelstürmer Leon Sailer bei einer Abwehraktion im eigenen Strafraum den Ball an die Hand bekommen. Die Erkheimer protestierten energisch, doch Referee Vincenzo Tropeano ließ weiterlaufen. „Er hat mir erklärt, dass der Ball vom eigenen Oberschenkel an die Hand abgefälscht wurde, daher war es nicht strafbar“, berichtete FCG-Mittelfeldspieler Maximilian Braun später. Was regeltechnisch richtig ist, trotzdem schnaufte „Sünder“ Sailer tief durch: „Wenn der Schiri nur den Ball an der Hand sieht, dann gibt er den Elfmeter.“ Und die Erkheimer hätten endgültig in die Rolle der Party-Crasher rücken können. Danach hatte es lange nicht ausgesehen. Der FCG begann stark und Edwin Tarakan setzte seinen lauf fort. Beim 1:0 verwertete er eine Vorlage von Richard Gumpinger, wobei der 21-Jährige gar nicht genau wusste, wie der Ball den Weg über die Linie fand. Das war wenig später klarer, denn nach dem Pass von Jeremias Seibold in die Gasse traf Tarakan zum 2:0 ins lange Eck. Dann aber schlichen sich Nachlässigkeiten ein. Manuel Merk gelang der Anschlusstreffer und um ein Haar hätten die Erkheimer sogar noch zu Party-Crashern werden können. Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano (München) - Zuschauer: 598 Tore: 1:0 Edwin Tarakan (7.), 2:0 Edwin Tarakan (13.), 2:1 Manuel Merk (64.) Gelb-Rot: Jan-Luca Fink (88./FC Gundelfingen/taktisches Foul)

Mit einem verdienten 3:0-Sieg über den SC Oberweikertshofen hat die U21 des FC Memmingen letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. Die erste Halbzeit verlief nach Ansicht von FCM-Trainer Markus Schaich lange „emotionslos“. Mit der ersten Möglichkeit gingen die Memminger in Führung. Simon Amman flankte nach einem Sololauf auf Fabian Kroh - 1:0. In der nächsten Aktion nach Wiederanspiel verhinderte Torhüter Gabriel Wagner mit einem starken Reflex den Ausgleich. Kroh (33.) und Noah Hackenschmidt (45.) hätte noch vor der Pause für klare Verhältnisse sorgen können. Oberweikertshofen versuchte sich nach dem Wechsel mit Distanzschüssen. Platzierter waren die Memminger Abschlüsse. Hackenschmidt sorgte erst für die Vorentscheidung und machte zehn Minuten später final mit dem 3:0 den Deckel drauf. Zwischendrin hatte A-Junior David Reichert das Lattenkreuz getroffen. (ass) Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 80 Tore: 1:0 Fabian Kroh (26.), 2:0 Noah Hackenschmidt (77.), 3:0 Noah Hackenschmidt (87.)

Das 4:1 gegen den SV Manching war der dritte Sieg in Folge - und der VfL Kaufering hat damit zumindest den direkten Abstieg verhindert. Die Kauferinger starteten gut, nach dem Foul an Niklas Neuhaus gab es Elfmeter, den sein Bruder Daniel zum 1:0 verwandelte. Maching kam zwar durch Maximilian Eberwein zum Ausgleich, doch 180 Sekunden später folgte die vielleicht spielentscheidende Szene: Manchings Simon Berger musste mit Gelb-Rot vom Platz. Und dann hämmerte Manuel Detmar in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ball zur VfL-Führung ins Tor. Kaufering war nach der Pause die bestimmende Mannschaft und belohnte sich auch für den Einsatz: Felix Mailänder und Fabian Schwabbauer sorgten für den verdienten 4:1-Sieg. (mm) Lokalsport LT Schiedsrichter: Poul Kaminski (München) - Zuschauer: 300 Tore: 1:0 Daniel Neuhaus (12./Foulelfmeter), 1:1 Maximilian Eberwein (34.), 2:1 Manuel Detmar (45.+1), 3:1 Felix Mailänder (61.), 4:1 Fabian Schwabbauer (71.) Gelb-Rot: Simon Berger (37./SV Manching)

Der 2:1-Erfolg des TSV Aindling gegen den VfB Durach war bereits der vierte Sieg in Serie. Und Trainer Florian Fischer stellte erneut mit Freuden fest, dass sich die Mannschaft nach wie vor gewillt zeigt, weitere Erfolge einzufahren: „Die Jungs haben viel Aufwand betrieben. Für die neutralen Zuschauer war das ein rassiges Spiel. Beide Seiten hatten ihre Chancen, Durach war stark bei Standards. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht in den Griff gekriegt. Zweite Halbzeit waren wir einen Tick besser. Darum ist für mich das 2:1 in Ordnung. Die Burschen haben sich richtig eingearbeitet.“

Beim 1:0 tauchte Nico Baumeister frei vor dem Kasten und markierte geradezu mühelos die Führung. Kurz vor der Halbzeit glichen die Duracher aus, als Manuel Schäffler nach einem Freistoß von Gregor Mürkl zum 1:1 traf. Auch dem Aindlinger Siegtreffer ging eine Standardsituation voraus. Fatlum Talla, noch nicht lange auf dem Platz, trat den Freistoß, Moritz Wagner war eingelaufen und aus spitzem Winkel erfolgreich. (jeb) Lokalsport AN

chiedsrichter: Markus Haase (Burglengenfeld) - Zuschauer: 121

Tore: 1:0 Nico Baumeister (22.), 1:1 Manuel Schäffler (44.), 2:1 Moritz Wagner (71.)

Dass der FC Ehekirchen mit dem FV Illertissen II beim 0:1 die drei Punkte mit nach Hause nahm, war aufgrund des Spielverlaufes schon schmeichelhaft genug. Wirklich ärgerlich war für die Illertisser die Entstehung des Treffers: FVI-Torhüter Leon Madarac sah bei einer Abwehraktion die Rote Karte. „Für mich war das eher ein Stürmerfoul“, schimpfte sein Trainer Herbert Sailer später. Weil Schiedsrichter Michael Schmid anderer Ansicht war, musste Madarac vom Feld und wurde von Feldspieler Max Bock zwischen den Pfosten vertreten. Den fälligen Freistoß schoss Ehekirchens Daniel Biermann zum 0:1 genau in den oberen Torwinkel.

Gegen einen tief stehenden Gegner hatten die Illertisser zwar viel Ballbesitz, taten sich dennoch schwer. Endrit Shala gleich mehrfach oder auch die eingewechselten Alan Broll sowie Altin Kasumaj vergaben beste Gelegenheiten, zumindest noch zum Ausgleich zu kommen. Bemerkenswert war, dass Ehekirchen nach der Pause keinen einzigen nennenswerten Torschuss mehr hatte. (jürs) Lokalsport IZ

Schiedsrichter: Michael Schmid (Lengenfeld) - Zuschauer: 40

Tor: 0:1 Daniel Biermann (29.)

Gelb-Rot: Lucas Wentzel (90.+3/FV Illertissen II), Tobias Vollnhals (87./FC Ehekirchen)

Rote Karte: Leon Madarac (27./FV Illertissen II)

Pascal Mader brachte den SV Cosmos Aystetten in Olching in Führung. Die Vorarbeit hatte Raphael Marksteiner (im Hintergrund) geleistet. – Foto: Oliver Reiser

Der SV Cosmos Aystetten kann nach dem 2:1-Sieg beim SC Olching für ein weiteres Landesliga-Jahr planen. Zwei Spieltage vor dem Saisonende können die Schützlinge von Spielertrainer Patrick Wurm nur noch theoretisch auf den 14. Tabellenplatz zurückfallen. Mit 41 Punkten würde man dann jedoch zu den beiden besten Vierzehnten gehören, die dem Relegations-Roulette entgehen.

Dass es für beide Mannschaften in diesem Kellerduell um viel ging, merkte man an vielen Fehlpässen in der Anfangsphase. Beim ersten Besuch im Strafraum schlug der SV Cosmos dann aber zu. Raphael Marksteiner legte in die Mitte, wo Pascal Mader eiskalt vollendete. Aystetten präsentierte sich in der Folge spielfreudig wie selten und kam per Elfmeter zum 0:2. Als Pascal Mader von Paul Niehaus umgerissen wurde, schnappte sich Stefan Simonovic den Ball und verwandelte sicher. Aystetten verpasste es danach, den Sack endgültig zuzumachen. Nachdem die Cosmonauten so viele Chancen verballert hatten, wurde es tatsächlich nochmal spannende, als Olching mit dem Mut der Verzweiflung zum Schlussspurt blies und durch Maximilian Schwahn zum 2:1 kam. „Wir haben es am Ende nochmals unnötig spannend gemacht“, bilanzierte Spielertrainer Patrick Wurm, bevor mit Maibock auf den Klassenerhalt angestoßen wurde. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Thomas Wagner (Freyung) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Pascal Mader (9.), 0:2 Stefan Simonovic (56./Foulelfmeter), 1:2 Maximilian Schwahn (86.)