Erst getroffen, dann hat`s ihn am Knie erwischt: Bangen um Marco Pledl

Es lief bislang richtig rund für Marco Pledl bei Viktoria Köln. Der Bayerwälder aus Bischofsmais hatte sich nach seinem Wechsel vom SC Paderborn 07 in die Domstadt einen Stammplatz erkämpft und durfte bislang zweimal gegen Schweinfurt 05 und den 1. FC Saarbrücken von Beginn an ran in der 3. Liga. Am gestrigen Mittwochabend stand Verbandspokal (Mittelrheinpokal) auf dem Programm. Schon in der dritten Minute erzielte Pledl seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Viktoria. Doch keine zehn Zeigerumdrehungen später folgte dann der Schock: Der 24-Jährige musste verletzt ausgewechselt werden. Nach ersten Einschätzungen hat es ihn wohl am Knie erwischt.

Wie schlimm die Verletzung ist, steht noch nicht fest. Genauere Untersuchungen sollen nun Aufschluss darüber geben, ob dem technisch versierten Außenbahnspieler eine längere Pause droht. Viktorias Trainer Marian Wilhelm sagte direkt nach dem Spiel gegenüber der vereinseigenen Medienabteilung der Kölner: "Es sah nicht gut aus. Das war auf der Außenbahn eine schwierige Situation, Gegnereinwirkung aufs Knie. Wir müssen jetzt mal schauen, wir drücken die Daumen. Aber sah jetzt im ersten Moment nicht so gut aus. Wir hoffen natürlich, dass es nicht so schlimm ist. Aber Genaueres kann ich noch nicht sagen."



Eine schwere Knieverletzung wäre ein bitterer Rückschlag für den Niederbayern, dessen Weg in den vergangenen zwei Jahren denkwürdig steil nach oben ging. Sein kometenhafter Aufstieg binnen zwölf Monaten aus der Kreisklasse in die 2. Liga sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen. Das Knie bereitet Marco Pledl übrigens schon seit seiner Jugendzeit immer wieder Probleme. Im Nachwuchsbereich der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf bremste ihn damals ein Kreuzbandriss aus. Bislang trotzte er allen Verletzungen und verwirklichte sich über Umwege seinen Traum vom Profifußball.