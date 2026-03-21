Erst gegen Bergisch Gladbach, dann gegen Tansania Offensivmann Ferhat Saglam vom SV Eintracht Hohkeppel erneut für das Nationalteam Liechtensteins nominiert. von red / PM · Heute, 10:29 Uhr · 0 Leser

Ferhat Saglam (mitte) reist zur Fifa Series 2026 nach Ruanda – Foto: IMAGO / Eibner Europa

Internationaler Glanz im Oberbergischen. Während sich die Eintracht aus Hohkeppel auf das absolute Spitzenspiel gegen den SV Bergisch Gladbach 09 vorbereitet, gibt es abseits des Trainingsplatzes eine bemerkenswerte Nachricht: Offensivmann Ferhat Saglam wurde erneut für die Nationalmannschaft Liechtensteins berufen. Für den 24-Jährigen geht es im Rahmen der „Fifa Series 2026“ nach Afrika, doch zuvor soll er seinem Klub im Kampf um die Tabellenspitze noch einmal entscheidend helfen.

Nationalelf-Luft in Ruanda Für Ferhat Saglam, der gebürtig aus Vaduz stammt, ist die Krone auf der Brust längst vertraut. Mit insgesamt 23 Länderspielen – darunter Einsätze in der WM- und EM-Qualifikation sowie der UEFA Nations League – gehörte der Hohkeppeler zuletzt zum Stammpersonal seines Heimatlandes. Diesmal führt die Reise zu einem Mini-Turnier nach Ruanda. Der Terminkalender der Liechtensteiner sieht dabei zwei Partien vor: Am 26. März geht es gegen die Auswahl aus Tansania, bevor man drei Tage späte gegen den Gewinner der Partie Aruba/Macau antreten wird.

Besuch vom Nationaltrainer in Hohkeppel Dass der Austausch zwischen dem Verband und der Eintracht hervorragend funktioniert, unterstrich ein besonderer Besuch. Liechtensteins Nationaltrainer Konrad Fünfstück ließ es sich nicht nehmen, seinen Schützling persönlich unter die Lupe zu nehmen. Im Rahmen des Pokalspiels bei Jan Wellem Bergisch Gladbach kam es zum Treffen zwischen Fünfstück, Hohkeppels Cheftrainer Apo Keseroglu und Teammanager Mehmet Dogan. Bei einem gemeinsamen Essen gab es nicht nur fachlichen Austausch, sondern auch ein Präsent: Fünfstück überreichte den Verantwortlichen der Eintracht ein Nationalmannschafts-Trikot von Saglam. „Natürlich macht es uns sehr stolz, einen aktuellen A-Nationalspieler in unseren Reihen zu haben. Das zeigt die fruchtende Zusammenarbeit zwischen Ferhat und unserer Eintracht“, erklärt Sportdirektor Kevin Theisen in einer Vereinsnachricht.