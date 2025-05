– Foto: DSV

Erst geführt - dann 6 Dinger kassiert: DSV verliert bei Hamm United Glatt mit 6:1 verliert unser DSV im altehrwürdigen Stadion im Hammer Park, beim Abstiegskandidaten Hamm United! Verlinkte Inhalte Landesliga Hansa Düneberg Hamm United

DSV Trainer Stefan Gehrke wechselte im Vergleich zum 1:5 gegen den Barsbütteler SV auf fünf Positionen: Für Dominik Hansen, Jan Landau, Michael Ening, Erjon Zymeraj und Obed Botchey, standen David Boysen, Pascal Nägele, Maximilian Gransow, Joel Andrew und Roman Tymchuk in der Startelf.

In Sachen Chancen ging es zunächst recht ruhig zu, doch dann schlug Düneberg mit der ersten Gelegenheit zu: Maxi Gransow brachte den DSV früh in Führung (13.). Auch danach waren die Gäste zunächst das bessere Team. United war deutlich anzumerken, dass man die Partie gewinnen musste. In der 27. Minute ging unser Keeper, Luca Göttsche 25 Meter vor seinem Kasten zu zaghaft zum Ball und Hamm United konnte ausgleichen. In der 36. Minute war es Onur Tunc, der nach einer Ecke Hamm United aus kurzer Distanz mit 2:1 in Führung schoss. Kurz danach musste Stefan Gehrke erstmals wechseln. Für den verletzten David Boysen kam Obed Botchey in die Partie (43.). Mit dem 2:1 für United ging es dann in die Kabine. Verletzungsbedingt musste Stefan Gehrke in der Pause zwei weitere Wechsel vornehmen. Für Dennis Carl und Maximilian Gransow kamen Michael Ening und Ivan Vidosevic.

Eine postwendende Reaktion des Gästeteams blieb allerdings aus, stattdessen erarbeitete sich Hamm weitere vielversprechende Gelegenheiten und konnte durch einen Doppelschlag in der 52. + 54. Minute mit 4:1 in Führung gehen. Düneberg kam auch danach nicht ins Spiel. Im Gegenteil, durch einen erneuten Doppelschlag in der 81. + 85. Minute erhöhte Hamm auf 6:1. Für den DSV konnte es jetzt natürlich nur noch um weitere Schadensbegrenzung gehen - es war ein bedenklicher Aufritt der Gehrke-Elf an diesem Freitagabend. Immerhin fing sich der DSV kein weiteres Gegentor mehr. Nach vorne waren die Gäste zwar bemüht, ein Erfolgserlebnis hatten sie aber im zweiten Abschnitt nicht und kassierten mit dem 1:6 einen erneut herben Dämpfer.