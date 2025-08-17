Erst furios, dann wacklig und später cool

Bereits Mitte des ersten Durchgangs der Partie beim FSV Trier-Tarforst hatte Frank Thieltges genug gesehen: Salmrohrs Trainer schickte seine komplette Bank zum Aufwärmen – und signalisierte damit den zu diesem Zeitpunkt auf dem Platz stehenden Akteuren: „So geht’s nicht weiter!“ Die 1:0-Führung der Tarforster aus der zehnten Minute war da schon hochverdient. Das Team von Thieltges‘ Pendant Patrick Zöllner war viel bissiger, aktiver und galliger. Immer wieder gelang es den Hausherren, mit Matthias Finsterwalder und Caspar Suder über links durchzubrechen. Auch Luca Quint über rechts setzte Zeichen – und der bockstarke Kapitän Benjamin Arnold über die Zentrale sowieso. Der frühe Treffer fiel nach kluger Vorarbeit von Arnold und Matthias Wey. In der Mitte schloss Nicola Rigoni aus wenigen Metern souverän ab.

Ein platzierter Freistoß von Jan Brandscheid, dem aber der Druck fehlte und deshalb kein Problem für Tarforsts Schlussmann Felix Kloy war, blieb zunächst die einzige nennenswerte Offensivausbeute der Gäste (26.), denen ein Zuschauer im ersten Durchgang „noch nicht mal Altherren-Niveau“ zusprach.

Die Elf von Frank Thieltges kam auch beim zweiten Gegentor zu spät. Ein öffnender Pass von Finsterwalder fand Felix Stüber, der genauso wie eine Woche zuvor beim 4:1 in Mehring Torjägerqualitäten bewies, indem er den zögerlich sein Tor verlassenden Dominik Thömmes umkurvte und zum 2:0 einschob (29.). Gegen Finsterwalder vereitelte der Salmrohrer Keeper zunächst noch das 0:3 aus Sicht seiner Mannschaft, musste aber wenig später wieder hinter sich greifen. Diesmal war es Rigoni, der Wey auf die Reise geschickt hatte. Souverän schloss der 29-Jährige ab (36.) und sorgte auch beim Sportlichen Leiter der Salmrohrer für Entsetzen: Frank Wagner hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt mehr als einmal kopfschüttelnd abgewendet.

Den Rückstand führte Thieltges weniger auf Tarforsts Stärke als vielmehr auf die eigenen Fehler zurück: „Wir haben sie ja eingeladen, waren bei langen Bällen falsch positioniert. Ich habe im Vorfeld gesagt: Wer heute die meisten Fehler macht, der verliert. Das ist dann leider auch eingetreten.“

Dabei legte seine Mannschaft gegen Ende des ersten Durchgangs deutlich zu. Der Vierfachwechsel fünf Minuten vor der Halbzeit schüttelte die Salmrohrer durch. Auf einmal waren Körpersprache und Konzentration eine ganz andere. Glück hatten die Gäste aber in der 44. Minute, als der ansonsten sehr souveräne Schiedsrichter Fabian Mohr ein hartes, aber kein unfaires Einsteigen von Rigoni gegen Tobias Stoffel als Foul wertete. Ansonsten wäre der Tarforster frei durch gewesen. Wenig später verpasste Hendrik Thul mit einem Schuss aus halblinks den Anschlusstreffer nur um Haaresbreite (45.).

Tarforst-Trainer Patrick Zöllner im Interview

Mit der ersten Hälfte konnte Tarforsts Trainer Zöllner sehr zufrieden sein: „Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr, wollten Dominanz zeigen. Das, was wir uns vorgenommen hatten, haben die Jungs Ein-zu-eins umgesetzt. Wenn der gegnerische Trainer noch vor der Pause so oft wechselt, sagt das doch eigentlich schon alles aus.“

Die Tarforster sind nach dem Abstieg mit vielen erfahrenen Kräften besetzt, aber auch junge Talente sollen eine Etage tiefer verstärkt ihre Chance erhalten. Der eine oder andere Rückschlag ist da einkalkuliert. Fehler werden verziehen – wie der von Niklas Gouverneur, der Sekunden nach dem Seitenwechsel gegen Leon Wrusch leichtsinnig den Kürzeren zog. Auf das 3:1 ließ die Thieltges-Elf in der 53. Minute das 3:2 folgen. Ein Diagonalball von Wrusch erreichte Hendrik Thul, der Kloy keine Chance ließ.

Salmrohrs Trainer Frank Thieltges

Tarforst wackelte für ein paar Minuten, schlug dann aber doch zurück und spielte es anschließend cool herunter: Einen Freistoß von Routinier Florian Weirich aus 25 Metern halbrechter Position ließ Thömmes zum 4:2 passieren (61.). Aus Sicht des Salmrohrer Coachs war dieser Treffer der Knackpunkt: „Du kommst super aus der Pause, machst schnell zwei Tore. Dann geht so ein Freistoß rein. Klar, dass das dann etwas mit der Mannschaft macht.“

Das Fehlen von wichtigen Akteuren wie Rasheed Eichhorn (Urlaub), Louis Thul (krank) und Noah Wrusch (Hexenschuss) merkte man den Salmrohrern mehr an als aufseiten der Tarforster – neben einigen Langzeitverletzten – die Ausfälle von Stammspielern wie Moritz Hannappel (Fingerbruch) und Luca Heintel.

Trotz der Unsicherheiten kurz vor und nach der Pause war der Sieg der Hausherren in der Höhe verdient. Das wusste auch Spielführer Arnold. Über den Kampf habe man ins Spiel finden wollen. „Das ist uns in der ersten Hälfte auch super gelungen. Nach den beiden Gegentoren haben wir die Ruhe nicht verloren und das Ding relativ souverän zu Ende gebracht. So kann’s weitergehen.“

Frank Thieltges wollte die Niederlage seines genauso wie Tarforst auf die Rückkehr in die Rheinlandliga schielenden Teams nicht dramatisieren: „Es war erst der zweite Spieltag. Aus solch einem Spiel müssen wir unsere Lehren ziehen. Abgerechnet wird zum Schluss.“

FSV Tarforst - FSV Salmrohr 4:2 (3:0)

Tarforst: Kloy - Quint, Gouverneur, Weirich, Suder - Wey (87. Kunduru), Arnold, Stüber (70. Barbion), Decker, Finsterwalder (90. Grämmel) - Rigoni (71. Scheuring).

Salmrohr: Thömmes - Abend, Stoffel, Munzel (40. Mombach), Hannou - Brandscheid, Krämer (40. Klippel), Lentes (40. Gelbe), Mennicke (40. L. Wrusch) - Klein (70. Kirsch) - H. Thul.

Zuschauer: 501

Schiedsrichter: Fabian Mohr (Strohn)

Tore: 1:0 Rigoni (10.), 2:0 Stüber (29.), 3:0 Wey (36.), 3:1 L. Wrusch (46.), 3:2 H. Thul (53.), 4:2 Weirich (61.)