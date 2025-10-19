Erst furios, dann souverän: Der FC Teningen gewinnt das Derby

Die SF Elzach-Yach müssen weiter auf eine Trendwende in der Fußball-Verbandsliga warten. Nach dem 1:3 (0:3) beim SV Bühlertal steht die Mannschaft von Trainer Kevin Maier weiter auf einem direkten Abstiegsplatz. „Wir waren das erste Mal in dieser Saison einfach chancenlos und über die gesamten 90 Minuten die schlechtere Mannschaft“, sagte der Coach der SF Elzach-Yach. Bitter aus Sicht der Gäste: Dem 1:0 und 2:0 des Tabellendritten gingen klare individuelle Fehler der Elztäler voraus. Anders als beim 1:3 aus der Vorwoche gegen den FC Teningen waren die Rot-Weißen in Bühlertal nach dem frühen Rückschlag nicht in der Lage, einem Spitzenteam Paroli zu bieten. So ging die bereits siebte Saisonniederlage insgesamt komplett in Ordnung.

Tore: 1:0 Götz (10.), 2:0, 3:0 beide Graumann (30./31.), 3:1 Lange (81.). SR: Pfau (Oberachern). ZS: 180.