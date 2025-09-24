Erst ein Sieg: Schafft Auerbach den Turnaround?

Dass der frühere Bezirksoberligist nicht an die Erfolge der vergangenen Jahre - 2023 wurden die Schwarz-Roten sogar Vizemeister - anknüpfen wird, war dem erfahrenen Funktionär bereits im Vorfeld klar: "Natürlich hofft man immer, das Maximum herausholen zu können. Mit Reinhard Janka hat uns aber ein ganz wichtiger Spieler verlassen, zudem haben mit Andreas Jeßberger und Markus Rimböck zwei langjähriger Leistungsträger aufgehört. Wir haben zwar auch ein paar Spieler bekommen, die allerdings bislang vorher allesamt fast ausschließlich in unteren Klassen gespielt haben und zum Teil noch Zeit brauchen. Daher mussten wir damit rechnen, dass es eine schwierige Saison werden kann und bisher bestätigt sich das leider."







Zu allem Überfluss riss sich Karl Janka im Heimspiel gegen Stephansposching das Kreuzband und Florian Behammer legt wegen seines Eigenheimbau eine Pause ein. "Als kleiner Dorfverein sind solche personellen Nackenschläge kaum zu kompensieren. Wir haben nämlich keinen allzu großen Kader", berichtet Spannmacher, der dennoch überzeugt ist, dass Müller, Wittenzellner, Loher und Kameraden stark genug sind, um in der Endabrechnung über dem ominösen Strich zu stehen: "Wenn wir einigermaßen komplett sind, können wir mit fast jeder anderen Mannschaft mithalten." Eine Sache bereitet dem Auerbacher Urgestein aber Sorgen: "Wir schaffen es bisher noch nicht, Konstanz in unsere Leistungen zu bringen. Wir spielen fast immer eine gute und eine schlechte Halbzeit. Um Spiele zu gewinnen, müssen wir mal über 90 Minuten eine vernünftige Leistung bringen."