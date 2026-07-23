Erst die Pokalrunde, dann das Bundesliga-Highlight

Die ersten Tests haben Hollenbach bereits unterschiedliche Hinweise geliefert. Zum Auftakt setzte es gegen den bayerischen Regionalligisten SpVgg Ansbach eine klare 0:4-Niederlage. Danach zeigte der FSV am Doppeltest-Wochenende mehr Stabilität: Gegen die U21 des SV Darmstadt 98 aus der Hessenliga gab es ein 1:1, gegen den VfR Gommersdorf folgte ein 4:1-Sieg. Nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga sind solche Eindrücke wertvoll, weil der Klub nicht nur Ergebnisse, sondern wieder Sicherheit und Selbstverständnis sammeln muss.

Am Freitag beim VfR Heilbronn bekommt diese Vorbereitung erstmals Pflichtspielcharakter. Heilbronn ist selbst aus der Verbandsliga in die Landesliga abgestiegen und dürfte gegen den höher eingeordneten FSV zusätzliche Motivation mitbringen. Für Hollenbach zählt deshalb Seriosität: keine Nachlässigkeit, klare Struktur, saubere Abläufe. Der Pokal verzeiht gerade im Sommer wenig, wenn der Favorit seine Rolle nicht annimmt.

Nur ein Tag später verschiebt sich der Maßstab komplett. Mit dem VfB Stuttgart kommt ein Bundesligist nach Hollenbach, ein Gegner von ganz anderer Wucht und Strahlkraft. Sportlich wird es vor allem darum gehen, kompakt zu bleiben, die Belastung zu steuern und besondere Momente mitzunehmen. Für Verein, Spieler und Umfeld ist dieses Spiel aber mehr als ein Test. Es ist eine Bühne, wie sie ein Verbandsligist selten bekommt.

Danach bleibt Zeit, den Blick auf den Ligastart zu richten. Am 15. August beginnt die Verbandsliga bei Calcio Leinfelden-Echterdingen, anschließend folgen Ehningen und Rottenburg. Hollenbach steht vor einer Saison der Neuordnung. Die kommenden Tage können dafür wichtige Richtung geben.