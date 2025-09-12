Erst Derbysieg dann der Schock

Hallo erstmal und wir haben es wieder Freitag und hier mein Spieltag Vorbericht FC Remscheid

Das Derby gegen den SSV Bergisch Born versprach viel, konnte die Erwartungen in der ersten Halbzeit jedoch nicht erfüllen. Drei Chancen für Born, zwei für den FCR – ansonsten ein zähes Ringen im Mittelfeld.

Nach der Pause kam der FCR wie ausgewechselt aus der Kabine. Man spürte den unbedingten Siegeswillen: Chancen im Minutentakt, enorme Laufbereitschaft, das Mittelfeld arbeitete rauf und runter. Schließlich fiel das erlösende 1:0 durch Pedchenko – wie genau, weiß bis heute niemand so recht. Fakt ist: In den vergangenen drei Spielen hatte der FCR weitaus bessere und klarere Torchancen vergeben. Aber manchmal braucht es eben so ein „dreckiges“ Tor, um den Knoten platzen zu lassen – vergleichbar mit dem Dreier von der Mittellinie der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gegen Slowenien, zwei Sekunden vor der 3ten viertel Sirene.

Dieses Tor war der Treffer des Tages und gleichzeitig der Siegtreffer im Derby. Dank einer starken zweiten Halbzeit feierte der FCR einen verdienten, wenn auch hart erkämpften Derbysieg. Mit nun sechs Punkten auf dem Konto kletterte man auf Platz 10 der Tabelle.

Gegnercheck: FC Wülfrath:

Der Aufsteiger FC Wülfrath dominierte die Bezirksliga-Gruppe 2: 81 Punkte aus 32 Spielen, 20 Punkte Vorsprung auf Rang 3 und ein Torverhältnis von 112:29 – beste Empfehlung für die Landesliga. Mit gezielten Verstärkungen aus Oberliga und Landesliga will man auch in der neuen Spielklasse eine gute Rolle spielen.

Doch der Start verlief holprig: Nur ein Sieg, drei Niederlagen und ein Torverhältnis von 5:8. Mit drei Punkten rangiert Wülfrath aktuell auf Platz 15 und hat bereits erfahren müssen, dass die Landesliga ein anderes Niveau als die Bezirksliga hat.

Trainer-Rücktritt unter der Woche beim FCR:

Für einen Paukenschlag sorgte der Dienstagabend: Trainer Ferdi Gülenc erklärte völlig überraschend seinen Rücktritt und verabschiedete sich von der Mannschaft. Auch sein Co-Trainer, der erst zu Saisonbeginn auf Empfehlung von Gülenc gekommen war, verließ den Verein mit sofortiger Wirkung.

Offiziell nannte Gülenc „persönliche Gründe“. Weitere Stellungnahmen lehnte er ab. Der Vorstand zeigte sich geschockt. „Wir waren wie vom Blitz getroffen“, erklärte der 2. Vorsitzende Thorsten Greuling gegenüber der RGA. „Damit haben wir wirklich nicht gerechnet“, ergänzte Vorstandskollege Karsten Schievelbusch.

Die Verantwortung für die Mannschaft übernehmen in dieser Woche der derzeit verletzte Michele Buscemi sowie Athletiktrainer Luca Schuirmann. „Das Duo wird auch am Sonntag das Team auf der Bank betreuen und hofft auf drei Punkte“, so Greuling.

Ausblick:

Am Sonntag um 15 Uhr reist der FC Remscheid ins Rheinkalk-Stadion zum FC Wülfrath. Unter normalen Umständen wäre der FCR klarer Favorit – doch nach dem überraschenden Trainer-Rücktritt und angesichts der unberechenbaren Landesliga-Saison ist alles möglich.

Fazit:

Mit seiner Erfahrung und dem vorhandenen Spielermaterial (ZDF lässt grüßen) sehe ich die Spielanteile bei 70:30 für den FC Remscheid – ohne dabei den Aufsteiger Wülfrath zu unterschätzen. Angesichts der turbulenten Woche bleibt das Spiel aber eine Wundertüte – mit der Hoffnung auf ein ähnlich positives Ende wie im Derby.

Also kommt Sonntag 15 uhr nach Wülfrath wenn es heißt Landesliga Fussball FC Wülfrath gegen FC Remscheid.

Niederrhein Landesliga Gruppe 1

5.Spieltag

Sonntag 14.09.25

VfB 03 Hilden 2 - TuRU Düsseldorf

1. FC Wülfrath - FC Remscheid

ASV Süchteln - VSF Amern

TVD Velbert - SC Victoria Mennrath

SC Velbert - SC 1911 Kapellen-Erft

TSV Solingen - DJK Neuss-Gnadental

SSV Bergisch Born - SC Union Nettetal

FC Kosova Düsseldorf - SG Unterrath

1. Spvg. Solingen-Wald - DV Solingen