Erst Derby - & dann kommt ein Weltmeister nach Hohenau Klaus Augenthaler stattet am morgigen Samstag der JFG Lusen einen Besuch ab von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

"Notte magica" 1990 in Rom: Klaus Augenthaler (Nr. 5) stemmt nach dem gewonnen WM-Finale gegen Argentinien den WM-Pokal in den Nachthimmel. – Foto: Imago Images

Mit dem Derby zwischen dem SV Hohenau und der DJK Schönbrunn am Lusen starten am heutigen Freitagabend die beiden Herrenteams der Nachbarvereine in die neue Spielzeit. Ein weiteres Highlight steht dann schon am morgigen Samstag an: Denn weltmeisterlicher Besuch hat sich im Bayerischen Wald angekündigt...

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Highlight zu Saisonbeginn für die beiden Gemeinderivalen in der neuformierten Kreisklasse Regen. "Alle sind heiß", meint Schönbrunns Abteilungsleiter Alexander Pauli, der mit "500 plus X" Zuschauern rechnet.



Tags darauf steht dann ein echtes Highlight für den Nachwuchs an. Klaus Augenthaler, Weltmeister von 1990, besucht die JFG Lusen. Die JFG besteht aus den vier Vereinen SV Hohenau, DJK Schönbrunn, SV Neuschönau und dem TSV Mauth. Auf dem Gelände des SV Hohenau werden von der F- bis zur C-Jugend alle Nachwuchskicker im Einsatz sein - beobachtet vom Weltmeister aus Vilshofen, der seinerzeit auch den FC Bayern als Kapitän anführte. Wie kam es dazu, "Auge" in den "Woid" zu holen? Highlight zu Saisonbeginn für die beiden Gemeinderivalen in der neuformierten Kreisklasse Regen. "Alle sind heiß", meint Schönbrunns Abteilungsleiter Alexander Pauli, der mit "500 plus X" Zuschauern rechnet.Tags darauf steht dann ein echtes Highlight für den Nachwuchs an. Klaus Augenthaler, Weltmeister von 1990, besucht die JFG Lusen. Die JFG besteht aus den vier Vereinen SV Hohenau, DJK Schönbrunn, SV Neuschönau und dem TSV Mauth. Auf dem Gelände des SV Hohenau werden von der F- bis zur C-Jugend alle Nachwuchskicker im Einsatz sein - beobachtet vom Weltmeister aus Vilshofen, der seinerzeit auch den FC Bayern als Kapitän anführte. Wie kam es dazu, "Auge" in den "Woid" zu holen? Michael Niedermeier , E-Jugendtrainer bei der JFG Lusen und zudem in der Vorstandschaft des SV Hohenau vertreten, erzählt: "Mit mehreren Fußballspezln haben wir zusammen vor einiger Zeit die "Vision 2030" ins Leben gerufen. Bekanntlich wird es vor allem auf dem Land für die Vereine immer schwieriger, Seniorenmannschaften zu stellen. Wir haben deshalb ein einheitliches Konzept von der F- bis zur A-Jugend erstellt, um die Nachwuchsarbeit zu intensivieren. Uns geht es darum, Werte zu vermitteln und um eine sportlich hochwertige Ausbildung."

– Foto: Screenshot DJK Schönbrunn





Der Besuch eines Weltmeisters soll für die Kinder eine zusätzliche Motivation sein. Im Anschluss an eine 90 Minuten lange Trainingseinheit dürfen die Kinder dann nach Wunsch und Laune "Auge" Löcher in den Bauch fragen. "Dass ein deutsche Fußballikone wie Klaus Augenthaler zu uns kommt, das ist für Hohenau schon mit eines der größten Highlights der Vereinsgeschichte", betont Niedermeier. Aber kein Großereignis ohne helfende Hände im Hintergrund, deshalb ist es Niedermeier abschließend wichtig zu betonen: "Vielen herzlichen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer und vor allem auch ein großes Dankeschön an alle Eltern, die für die Verpflegung bei der Veranstaltung sorgen."