Erst der Titel, dann der Aufstieg? "Wollen die Sensation schaffen" A-Junioren-Verbandsliga +++ Die U19 des VfB Germania Halberstadt krönt sich vorzeitig zum Landesmeister von Kevin Gehring · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

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Der Jubel im Friedensstadion war am Sonntagmittag groß. Nach dem gewonnenen Gipfeltreffen gegen die Altersgenossen des VfB Sangerhausen rollten die A-Junioren des VfB Germania Halberstadt ein Banner vor sich aus. Die Aufschrift darauf war unmissverständlich: "Verbandsliga-Meister 2026".

Ausgerechnet im Duell Erster gegen Zweiter hat sich der Germania-Nachwuchs am Sonntag vorzeitig den Titel geschnappt. Mit Treffern von Finn Luca Stemmler (2.), Cissé Lancine (15.) und Alfred Neumann (90.+3) ging der Spitzenreiter den entscheidenden letzten Schritt zur Meisterschaft. 18 Punkte Rückstand bei noch fünf ausstehenden Partien sind für die U19 des VfB Sangerhausen nicht mehr einzuholen.

"Die Saison war für uns etwas ganz Besonderes. Als Team sind wird eng zusammengerückt, haben hart gearbeitet und uns diesen Titel gemeinsam verdient", freut sich Germania-Coach Robin Gesell über das frühzeitige Meisterstück. In den bisherigen 20 Saisonspielen ging sein Team stolze 18 Mal als Sieger vom Platz - und musste sich kein einziges Mal geschlagen geben. "Der Zusammenhalt und unsere Entwicklung über die vergangenen Monate machen uns besonders stolz", unterstreicht Gesell. VfB Germania Halberstadt will Regionalliga-Relegation spielen Doch mit dem seit Sonntag sicheren Landestitel soll die Reise für die A-Junioren des VfB Germania Halberstadt in dieser Saison noch nicht enden. "Auch in den letzten Jahren haben wir eine starke Entwicklung genommen - im vergangenen Jahr mit dem Gewinn des Landespokals, jetzt mit der Meisterschaft. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", zeigt Gesell auf.