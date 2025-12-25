ERST DER KADER - JETZT DIE TRAINER!

Beim SV Olympia Laxten geht es Schlag auf Schlag. Schon vor Wochen hatten Patrick Fokkema und Jan Hüsken ihr klares Ja-Wort für die kommende Saison gegeben, jetzt zieht auch das komplette Trainerteam der Zweiten Mannschaft nach!

Für Patrick Fokkema und Jan Hüsken waren die Gespräche mit den Verantwortlichen reine Formsache. Beide sagten frühzeitig zu und legten damit den Grundstein für die Kaderplanung 26/27. Ein Duo, das auf und neben dem Platz perfekt harmoniert:

Während Hüsken aktuell noch an seiner Verletzung arbeitet und alles daransetzt, in der neuen Saison wieder voll anzugreifen, brennt Fokkema bereits auf die kommenden Aufgaben. Die Marschroute ist klar: Weiter Gas geben - gemeinsam!

TRAINERTEAM BLEIBT KOMPLETT AN BORD

Nun folgt der nächste starke Baustein für die Zukunft:

Achim Fielers bleibt Headcoach der Zweiten. Unterstützt wird er weiterhin von den spielenden Co-Trainern Jan Fielers und Jan Hüsken. Als Teammanager hält Klaus Bonnekessel wie gewohnt die Fäden zusammen.

Trotz sportlich herausfordernder Zeiten hat das Trainerteam die Mannschaft stets mitgenommen, motiviert und weiterentwickelt. Sportliche Leitung und Präsidium zeigen sich entsprechend zufrieden - Kontinuität statt Schnellschüsse!

KLARES SIGNAL FÜR STABILITÄT

Fußball-Leiter Hille macht deutlich, welche Rolle die Zweite künftig spielen soll:

„Die zweite Mannschaft wird in den kommenden Jahren ein sehr wichtiger Baustein auch für unsere Erste sein. Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit – gerade mit Blick auf unsere U19 und die JSG-A-Jugend - ist unerlässlich.“

Sein Wunsch zum Abschluss ist eindeutig: Klassenerhalt sichern und den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortsetzen.

FAZIT

Erst die Zusagen von Fokkema und Hüsken, jetzt die Verlängerung des kompletten Trainerstabs:

Beim SV Olympia Laxten II wird nicht gezockt - hier wird geplant. Ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Stabilität und eine klare sportliche Zukunft.