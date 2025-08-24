Erst der dritte Elfmeter lässt den FC Gundelfingen jubeln

Zum Abschluss der englischen Woche feierte der FC Gundelfingen einen 1:0-Sieg beim TSV Kottern, wobei der Aufsteiger drei Elfmeter für einen Treffer benötigte. Strafstöße entschieden auch die Partien des FC Pipinsried gegen 1860 München II und des TSV Landsberg beim SV Erlbach. Während der TSV Nördlingen seine Abschlussstärke in einer irren Schlussphase beim FC Deisenhofen unter Beweis stellte.
Als Schiedsrichter Fridolin Hiefner in der 84. Minute pfiff und auf den Elfmeterpunkt zeigt, gingen bei den Fußballern des FC Gundelfingen fragende Blicke durch die Reihen? Wer würde Verantwortung übernehmen? Denn bis dahin hatten die Grün-Weißen in einer denkwürdigen Partie beim TSV Kottern schon zwei Strafstöße verballert. Simon Achatz, der zuvor von TSV-Keeper Antonio Mormone gelegt worden war, schnappte sich schließlich die Kugel und knallte sie an die Lattenunterkante, bevor sie zum 1:0 (0:0)-Siegtreffer hinter der Linie landete.
Dass auch dieser Ball nicht direkt ins Tor ging, sorgte noch für einen kleinen Schreck bei den Gundelfingern, bevor sich die Erleichterung breit machte und in Jubel überging. Schließlich hatte in der 54. Minute schon Mehmet Fidan beim ebenfalls an Achatz verschuldeten Elfmeter die Latte anvisiert, 22 Minuten später jagte Kapitän Jan-Luca Fink den Ball bei einem Handelfmeter übers Tor – und über den Fangzaun dahinter.
An eine Partie mit drei Elfmetern für hatte FCG-Trainer Thomas Rudolph noch nie selbst erlebt, wobei alle Entscheidungen berechtigt waren. Die zweifelte auch Stefan Kröger, der beim TSV Kottern den gesperrten Chefcoach Martin Dausch vertrat, keineswegs an. Was ihn aber wurmte: „Spätestens nach dem zweiten verschossenen Elfmeter muss das eigentlich einen Schub geben, doch der blieb aus.“ So waren die Gundelfinger nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit in einer vom Kampf geprägten Partie die bessere Mannschaft und hätten auch aus dem Spiel heraus für die Entscheidung sorgen können.
Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 350
Tor: 0:1 Simon Achatz (84./Foulelfmeter)
Bes. Vorkommnisse: Mehmet Ali Fidan (FC Gundelfingen) verschießt Foulelfmeter (54.), Jan-Luca Fink (FC Gundelfingen) verschießt Handelfmeter (76.).
Der 2:0-Sieg des TSV 1860 München II war in der Summe zwar verdient, trotzdem haderten die Verantwortlichen beim FC Pipinsried. „Es ist heute schon Vieles gegen uns gelaufen“, meinte etwa der Sportliche Leiter Johannes Müller angesichts von zwei Elfmetern und zwei Platzverweise gegen sein Team.
Unstrittig war der erste Elfer. Tobias Schröck hatte 1860-Angreifer Noah Klose im Strafraum zu Fall gebracht, Klose schnappte sich gleich selbst die Kugel und verwandelte zum 0:1. Und die Szene sollte sich wiederholen. Kurz vor der Pause deutete Referee Ilirjan Morina ein weiteres Mal au fden Punkt, erneut war Klose der Gefoulte. Wobei die Entscheidung, den Zweikampf zwischen Max Dombrowka und Klose als Foul auszulegen, sehr hart war. Klose war es egal, der trat erneut an und ließ auch mit dem 0:2 Dominik Bals zwischen den FCP-Pfosten keine Chance.
Pipinsried hatte in der ersten Halbzeit zudem seinen besten Torschützen Valdrin Konjuhi mit einer Oberschenkelverletzung verloren, im zweiten Abschnitt musste dann Angelo Mayer mit Gelb-Rot vom Platz. Zu zehnt war die Luft beim FCP irgenwie raus, eine Viertelstunde vor Schluss standen dann sogar nur noch neun Pipinsrieder auf dem Platz. Sebastian Keßler hatte wegen einer vermeintlichen Schiedsrichterbeleidigung den roten Karton gesehen.
Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 678
Tore: 0:1 Noah Klose (13./Foulelfmeter), 0:2 Noah Klose (43./Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Angelo Mayer (52./FC Pipinsried)
Rote Karte: Sebastian Keßler (75./FC Pipinsried)
Der TSV Landsberg musste beim SV Erlbach mit 1:2 die erste Niederlage der laufenden Saison hinnehmen. Nachdem die erste Halbzeit ohne Tore blieb, brachte Leonhard Thiel den SVE in Führung. In der Schlussphase glich Jeton Abazi erst per Foulelfmeter. Mit der letzten Aktion gelang dem SV Erlbach ebenfalls durch einen sehr strittigen Elfmeter der entscheidende Treffer. Maximilian Sammereier traf zum 2:1.
„Ich bin in erster Linie sehr stolz auf die Mannschaft, die trotz der vielen aktuellen Entwicklungen eine starke Leistung gezeigt hat. Uns war bewusst, dass es ein schweres Spiel werden würde – insbesondere wegen der stabilen Defensive von Erlbach. Leider konnten wir uns am Ende nicht mit Punkten belohnen.“, so Landsbergs Interimstrainer Furkan Kircicek.
„Die letzten Tage haben uns als Mannschaft und als Verein noch enger zusammengeschweißt. Gerade der Auftritt in Erlbach hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Leidenschaft in unserem Team steckt – auch wenn wir uns dafür leider nicht mit Punkten belohnen konnten. Entscheidend ist für mich, dass zwischen uns kein Blatt Papier passt: Spieler, Trainerteam, Betreuer und wir im Verein ziehen an einem Strang. Diese Geschlossenheit macht mich unglaublich stolz und gibt uns die nötige Energie für die kommenden Aufgaben“, so Finanzvorstand und Abteilungsleiter Nico Held. (pm)
Schiedsrichter: Fabian Büchner (Mariakirchen) - Zuschauer: 456
Tore: 1:0 Leonhard Thiel (69.), 1:1 Jeton Abazi (86./Foulelfmeter), 2:1 Maximilian Sammereier (90.+6/Foulelfmeter)
Das Warten geht weiter. Auch gegen das bis dato punktlose Schlusslicht FC Sturm Hauzenberg gelang Türkspor Augsburg kein Sieg. Durch ein Elfmetertor von Fabian Reischl kassierten die Türken kurz vor Schluss noch das 1:1.
Wobei die Führung der Augsburger, die Dominik Krachtus eine Viertelstunde vor Schluss erzielt hatte, glücklich war. Sturm-Trainer Dominik Schwarz monierte nämlich, dass der Neuling zu dem Zeitpunkt schon hätte klar führen müssen. Kurz vor Schluss patzten die Augsburger dann, als Fabian Seibold im Türkspor-Strafraum gefoult wurde und Fabian Reischl den Strafstoß zum 1:1 verwandelte. Um ein Haar wären die Türken sogar ohne Punkte dagestanden, doch Türkspor-Keeper Michael Loroff parierte glänzend und verhinderte das mögliche 1:2.
Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Dominik Krachtus (74.), 1:1 Fabian Reischl (89./Foulelfmeter)
Bis zur 86. Minute war es eine klare Angelegenheit. Mit 3:0 führte der FC Deisenhofen gegen den TSV Nördlingen, doch dann überschlugen sich die Ereignisse. „Was für ein unglaublicher Schlussspurt unserer Mannschaft, was für eine tolle Moral, hier nochmal zurückzukommen“, konnte es TSV-Trainer Daniel Kerscher kaum fassen, dass die Rieser noch auf 3:3 ausgleichen konnten.
Innerhalb von acht Minuten erzielten die Nördlinger drei Treffer: Simon Gruber machte den Anfang, Julian Bosch sorgte zu Beginn der Nachspielzeit für den Anschlusstreffer und letztlich war es der Deisenhofer Leo Edenhofer, der die Kugel nach einem Kopfball von Nico Schmidt zum 3:3 ins eigene Tor lenkte.
„Wir hatten die erste Halbzeit komplett verschlafen“, räumte Kerscher ein, wobei Deisenhofen dies nur einmal bestrafte, als Paul Schemat kurz vor der Pause zum 1:0 traf. Als Nördlingen dann besser im Spiel war, legten die Oberbayern nach. Erst staubte Florian Schmid zum 2:0 ab, dann schien Lukas Kretzschmar mit dem 3:0 den Sack zugemacht zu haben. Doch dann schlug Nördlingen in einer irren Schlussphase noch zurück. (jais) Lokalsport RN
Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Geiselhöring) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Paul Schemat (43.), 2:0 Florian Schmid (57.), 3:0 Lukas Kretzschmar (78.), 3:1 Simon Gruber (86.), 3:2 Julian Bosch (90.+1), 3:3 Leo Edenhofer (90.+4/Eigentor)