Erst der dritte Elfmeter lässt den FC Gundelfingen jubeln

Als Schiedsrichter Fridolin Hiefner in der 84. Minute pfiff und auf den Elfmeterpunkt zeigt, gingen bei den Fußballern des FC Gundelfingen fragende Blicke durch die Reihen? Wer würde Verantwortung übernehmen? Denn bis dahin hatten die Grün-Weißen in einer denkwürdigen Partie beim TSV Kottern schon zwei Strafstöße verballert. Simon Achatz, der zuvor von TSV-Keeper Antonio Mormone gelegt worden war, schnappte sich schließlich die Kugel und knallte sie an die Lattenunterkante, bevor sie zum 1:0 (0:0)-Siegtreffer hinter der Linie landete.

Dass auch dieser Ball nicht direkt ins Tor ging, sorgte noch für einen kleinen Schreck bei den Gundelfingern, bevor sich die Erleichterung breit machte und in Jubel überging. Schließlich hatte in der 54. Minute schon Mehmet Fidan beim ebenfalls an Achatz verschuldeten Elfmeter die Latte anvisiert, 22 Minuten später jagte Kapitän Jan-Luca Fink den Ball bei einem Handelfmeter übers Tor – und über den Fangzaun dahinter.

An eine Partie mit drei Elfmetern für hatte FCG-Trainer Thomas Rudolph noch nie selbst erlebt, wobei alle Entscheidungen berechtigt waren. Die zweifelte auch Stefan Kröger, der beim TSV Kottern den gesperrten Chefcoach Martin Dausch vertrat, keineswegs an. Was ihn aber wurmte: „Spätestens nach dem zweiten verschossenen Elfmeter muss das eigentlich einen Schub geben, doch der blieb aus.“ So waren die Gundelfinger nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit in einer vom Kampf geprägten Partie die bessere Mannschaft und hätten auch aus dem Spiel heraus für die Entscheidung sorgen können.

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 350

Tor: 0:1 Simon Achatz (84./Foulelfmeter)

Bes. Vorkommnisse: Mehmet Ali Fidan (FC Gundelfingen) verschießt Foulelfmeter (54.), Jan-Luca Fink (FC Gundelfingen) verschießt Handelfmeter (76.).