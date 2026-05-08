Erst Daumendrücken für den MSV – dann volle Konzentration auf die Liga

Das Finale im Niederrhein-Pokal rückt für den SC St. Tönis immer näher. Auch wenn Trainer Bekim Kastrati großen Wert auf die Meisterschaft legt – ganz auszublenden ist das nahende Saisonhighlight sicher nicht. Zumal die Chance, unabhängig vom Ausgang des Pokalfinales im Lostopf zur ersten Hauptrunde im DFB-Pokal zu landen, in den vergangenen Wochen immer größer wurde.
Wenn der Finalgegner MSV Duisburg am Saisonende mindestens den vierten Tabellenplatz in der 3. Bundesliga belegt, steht der Sportclub automatisch im DFB-Pokal. Entsprechend werden den „Zebras“ nach dem heutigen Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg (So., 15.30 Uhr) im Klubheim gemeinsam die Daumen gedrückt. Denn der MSV ist punktgleich mit dem Tabellenzweiten Energie Cottbus und am Freitagabend beim Absteiger Erzgebirge Aue zu Gast. Sollte der MSV dort gewinnen, würde der SC-Traum von der DFB-Pokal-Teilnahme Wirklichkeit werden.
In der aktuellen Situation dürfte fehlende Konzentration auch einer der Gründe für die jüngste 2:4-Niederlage bei der abstiegsbedrohten DJK Adler Union Frintrop gewesen sein. Eine Niederlage, die möglicherweise den dritten Platz kostete. Aktuell beträgt der Rückstand auf das intern gesetzte Ziel vor den letzten vier Spielen sechs Punkte. Die Konstellation vor dem Aufeinandertreffen mit Baumberg ist ähnlich wie die gegen Frintrop. Die Gäste belegen mit 37 Punkten Rang elf und haben im hart umkämpften Ringen um den Klassenerhalt nur vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.
Der Oberliga-Meister der Saison 23/24 benötigt also noch Punkte, um keinen größeren Druck aufkommen zu lassen, reist aber mit Rückenwind an. Nach einem 2:8-Debakel in Schonnebeck gelang es Trainer Salah El Halimi, vor allem die Defensive zu stabilisieren. In den vergangenen drei Spielen gab es kein Gegentor, zweimal setzten sich die Sportfreunde dabei mit 1:0 durch – zuletzt gegen den VfL Jüchen, davor beim TSV Meerbusch.
Kastrati fand nach dem Frintrop-Spiel kritische Worte, zeigte im Nachhinein aber durchaus Verständnis und übte auch Selbstkritik: „Wir waren lange ungeschlagen. Es war klar, dass irgendwann eine Niederlage kommen würde. Vielleicht haben wir uns nicht so gut auf das Spiel vorbereitet. Ich weiß, was die Jungs leisten können und sie werden es Sonntag sicher besser machen.“ Um gegen Baumberg zu bestehen, müsse seine Mannschaft eine Schippe drauflegen. „Einstellung und Kampfbereitschaft müssen stimmen.“
Verzichten muss der Sportclub auf Dominik Dohmen. Der Kapitän sah die fünfte Gelbe Karte und ist daher gesperrt. Dafür steht mit Jannis Nikolaou eine andere erfahrene Kraft wieder zur Verfügung. Ansonsten steht der komplette Kader bereit.