Erst Daumendrücken für den MSV – dann volle Konzentration auf die Liga Beim Oberligisten SC St. Tönis sind sie am Freitagabend alle Zebras. Denn die Duisburger können mit einem Sieg in Aue den DFB-Pokal-Traum des Sportclubs Wirklichkeit werden lassen. Danach gilt die volle Konzentration aber der Heimpartie gegen die Sportfreunde Baumberg. von RP / Uwe Worringer · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

St. Tönis träumt vom DFB-Pokal – Foto: Jens Terhardt

Das Finale im Niederrhein-Pokal rückt für den SC St. Tönis immer näher. Auch wenn Trainer Bekim Kastrati großen Wert auf die Meisterschaft legt – ganz auszublenden ist das nahende Saisonhighlight sicher nicht. Zumal die Chance, unabhängig vom Ausgang des Pokalfinales im Lostopf zur ersten Hauptrunde im DFB-Pokal zu landen, in den vergangenen Wochen immer größer wurde.

Wenn der Finalgegner MSV Duisburg am Saisonende mindestens den vierten Tabellenplatz in der 3. Bundesliga belegt, steht der Sportclub automatisch im DFB-Pokal. Entsprechend werden den „Zebras“ nach dem heutigen Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg (So., 15.30 Uhr) im Klubheim gemeinsam die Daumen gedrückt. Denn der MSV ist punktgleich mit dem Tabellenzweiten Energie Cottbus und am Freitagabend beim Absteiger Erzgebirge Aue zu Gast. Sollte der MSV dort gewinnen, würde der SC-Traum von der DFB-Pokal-Teilnahme Wirklichkeit werden. Kastrati übt im Nachgang der Frintrop-Pleite Selbstkritik In der aktuellen Situation dürfte fehlende Konzentration auch einer der Gründe für die jüngste 2:4-Niederlage bei der abstiegsbedrohten DJK Adler Union Frintrop gewesen sein. Eine Niederlage, die möglicherweise den dritten Platz kostete. Aktuell beträgt der Rückstand auf das intern gesetzte Ziel vor den letzten vier Spielen sechs Punkte. Die Konstellation vor dem Aufeinandertreffen mit Baumberg ist ähnlich wie die gegen Frintrop. Die Gäste belegen mit 37 Punkten Rang elf und haben im hart umkämpften Ringen um den Klassenerhalt nur vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.