Erst das Topspiel, danach geht´s ab zum "Waldstetter Herbst"

Das kommende Wochenende in Waldstetten steht ganz im Zeichen des „Waldstetter Herbst“, den Feierlichkeiten der Gemeinde, die seit Jahren Tradition haben. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten tritt Fußball-Landesligist TSGV Waldstetten bereits am Samstag (15.30 Uhr) auf heimischem Geläuf an, sodass sich beides wunderbar verbinden lässt. Damit nicht genug: Es erwartet die Zuschauer ein echtes Topduell, denn die Mannschaft von Patrick Krätschmer empfängt den Meisterschaftsfavoriten TSV Bernhausen, der ebenfalls stark, mit zwölf Punkten aus den ersten fünf Partien, in die Runde gestartet ist. Einzig der TSV Köngen hat in dieser Liga noch eine weiße Weste, steht entsprechend bei fünf Siegen (15).
Am vergangenen Wochenende gab es für die Waldstetter kein Halten mehr, nachdem sie in der Schlussminute in Person von Patrick Nagler beim TSV Ehningen noch den 2:1-Siegtreffer markieren konnten. Doch nach dem Jubel ist vor dem nächsten Spiel, und da gastiert mit Bernhausen eine Mannschaft im Stadion „Auf der Höhe“, die nicht wenige vor der Saison als Meisterschaftsfavoriten Nummer eins auserkoren hatten.
Entsprechend konzentriert wird die Krätschmer-Elf zu Werke gehen wollen. Krätschmer zählte ebenfalls zu den Experten, die auf Bernhausen getippt hatten. „Ich denke nach wie vor, dass mit Bernhausen eine der stärksten Mannschaften in dieser Lage zu Gast sein wird. Aber meine Mannschaft freut sich auf das Spiel, das hat man schon unter der Woche im Training gemerkt, jeder hat Gas gegeben“, sagt Krätschmer, der auch noch die Statistik aus der vergangenen Rückrunde herangezogen hat, in der Bernhausen kein Spiel verloren hatte.
„Das heißt somit, dass sie im Jahr 2025 erst eine Ligapartie verloren haben und das war erst kürzlich gegen Maichingen“, weiß Krätschmer. Diese Niederlage war allerdings überraschend wie deftig: 1:5 hieß es am vergangenen Wochenende aus Bernhausener Sicht.
Zu einer starken Mannschaft seien dann im Sommer noch einmal qualitativ hochwertige Spieler dazu gekommen, weiß Krätschmer. „Bernhausen verfügt über viel individuelle Klasse, ist technisch stark und hat offensiv enorme Wucht. Bernhausen ist von der Qualität der Spieler vergleichbar mit Weilimdorf in der vergangenen Saison, wie ich finde“, stellt Krätschmer einen Querbezug her. Der TSV ist damals bekanntlich recht souverän als Meister in die Verbandsliga aufgestiegen.
Etwas angeschlagen ist aktuell Melih Furkan Zenen, den Adduktorenschmerzen plagen. Julius Bäumel hat sich in Ehningen den Oberschenkel gezerrt, bei beiden ist ein Einsatz noch ungewiss. Andreas Kottmann kehrt derweil aus dem Urlaub zurück und dürfte in den Kader rücken, da die U23 erst am darauffolgenden Sonntag im Einsatz ist (15 Uhr, beim TSV Ruppertshofen).
Die Landesligapartie am Samstagmittag verspricht in Summe viel Spannung, wie auch Krätschmer vorausblickt: „Es wird interessant zu sehen sein, wo wir stehen, wenn wir gegen solch eine starke Mannschaft antreten.“ Ähnliches wird man in Bernhausen womöglich denken.