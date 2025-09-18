– Foto: Gerald Oelze-de Stoppany

Erst das Topspiel, danach geht´s ab zum "Waldstetter Herbst" Der TSGV Waldstetten empfängt in der Landesliga bereits am Samstag den TSV Bernhausen Verlinkte Inhalte LL Württemberg St. 2 Waldstetten TSV Bernhsn

Das kommende Wochenende in Waldstetten steht ganz im Zeichen des „Waldstetter Herbst“, den Feierlichkeiten der Gemeinde, die seit Jahren Tradition haben. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten tritt Fußball-Landesligist TSGV Waldstetten bereits am Samstag (15.30 Uhr) auf heimischem Geläuf an, sodass sich beides wunderbar verbinden lässt. Damit nicht genug: Es erwartet die Zuschauer ein echtes Topduell, denn die Mannschaft von Patrick Krätschmer empfängt den Meisterschaftsfavoriten TSV Bernhausen, der ebenfalls stark, mit zwölf Punkten aus den ersten fünf Partien, in die Runde gestartet ist. Einzig der TSV Köngen hat in dieser Liga noch eine weiße Weste, steht entsprechend bei fünf Siegen (15).

Sa., 20.09.2025, 15:30 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten TSV Bernhausen TSV Bernhsn 15:30 PUSH Am vergangenen Wochenende gab es für die Waldstetter kein Halten mehr, nachdem sie in der Schlussminute in Person von Patrick Nagler beim TSV Ehningen noch den 2:1-Siegtreffer markieren konnten. Doch nach dem Jubel ist vor dem nächsten Spiel, und da gastiert mit Bernhausen eine Mannschaft im Stadion „Auf der Höhe“, die nicht wenige vor der Saison als Meisterschaftsfavoriten Nummer eins auserkoren hatten.

Entsprechend konzentriert wird die Krätschmer-Elf zu Werke gehen wollen. Krätschmer zählte ebenfalls zu den Experten, die auf Bernhausen getippt hatten. „Ich denke nach wie vor, dass mit Bernhausen eine der stärksten Mannschaften in dieser Lage zu Gast sein wird. Aber meine Mannschaft freut sich auf das Spiel, das hat man schon unter der Woche im Training gemerkt, jeder hat Gas gegeben“, sagt Krätschmer, der auch noch die Statistik aus der vergangenen Rückrunde herangezogen hat, in der Bernhausen kein Spiel verloren hatte. „Das heißt somit, dass sie im Jahr 2025 erst eine Ligapartie verloren haben und das war erst kürzlich gegen Maichingen“, weiß Krätschmer. Diese Niederlage war allerdings überraschend wie deftig: 1:5 hieß es am vergangenen Wochenende aus Bernhausener Sicht.