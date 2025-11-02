Erst Chancenwucher, dann souverän

Die Reserve erwischt einen sehr guten Start und vergibt zunächst wie in den Vorwochen auch immer wieder einige Chancen. Innerhalb kurzer Zeit bringt dann Ziegler, E. den TSV auf die Siegerstraße (17. & 20.). Der Bernstadter Druck und die aufkommenden Chancen flachen dann eher ab und Lonsee erzielt den Anschlusstreffer und hat kurz darauf sogar die Möglichkeit den Ausgleich zu erzielen, jedoch kann Reichelt das verhindern. In der zweiten Halbzeit setzt sich dann die Klasse des TSV durch. Kußmaul (55.), Dürr (65.) und Ziegler, L. (70.) machen einen ungefährdeten 5-1 Sieg klar.