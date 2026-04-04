Erst Chancenwucher, dann Sieg...

Ähnlich wie im letzten Spiel legt der TSV richtig stark los und erarbeitet sich früh große Chancen. Bosch und zweimal Noller vergeben allerdings aussichtsreich. Der erste Schwung ist dann vorbei und dennoch hat der TSV alles im Griff. Immer wieder kommt der TSV durch und scheitert dann an der fehlenden letzten Konsequenz. Auch mit Start der zweiten Halbzeit hat der TSV direkt wieder richtig gute Möglichkeiten durch Wald, Jost, Noller und Bosch, die ungenutzt bleiben. Westerstetten findet offensiv nur selten statt und der TSV schafft es nicht die Murmel ins Tor zu schießen. Nach einem Standard dann wie aus dem Nichts die Chance für Westerstetten, die Carneiro pariert und anschließend Eckle in letzter Sekunde klärt. Bernstadt beginnt ungeduldig zu werden und öffnet hinten komplett, sodass Eckle Kopf und Kragen riskieren muss, um den Gästen eine Großchance zu vereiteln. Es dauert bis zur 78. Minute ehe nach einem schnell ausgeführten Freistoß der eingeflogene Bosch die Führung erzielt. Nach einem langen Ball von Bückle, F. erzielt Jost zunächst das 2-0 (85.) ehe er wenige Minuten später nach Kopfballvorlage von Eckle erst am Keeper scheitert und dann den Deckel endgültig drauf macht (88.). Bernstadt holt verdiente drei Punkte und muss an der Chancenauswertung arbeiten.