Erst chancenlos, dann unbelohnt: Schneverdingen unterliegt Rotenburg

Die Rotenburger sind mit drei ausstehenden Nachholspielen auch als Tabellenvierter ein wenig wie der erste Verfolger der SV Drochtersen/Assel II. Zunächst musste der TV Jahn auch neidlos anerkennen, dass ihre Gäste ihnen deutlich überlegen waren. Linus Baselt (2.) Alexander Arnhold, (10.), Gan Hiso (23.) und ein Eigentor von Antonio Mendes (32.) zeichneten ein deutliches Bild.

Schneverdingen wehrte sich aber gegen die drohende Klatsche und kam noch vor der Pause durch einen Strafstoß von Maurice Bahnemann auf die Ergebnistafel (40.). Den Schwung nahm der Jahn mit in den zweiten Abschnitt, in dem Tiago Fava (74.) und Micael Pinto Coelho (77.) für eine spannende Schlussphase sorgten. Das Happy-End blieb dem TVJ allerdings verwehrt, Rotenburg zitterte nach seiner 4:0-Führung den knappen Vorsprung ins Ziel.