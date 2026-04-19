Erst chancenlos, dann glücklos

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Mit einer in dieser Form nicht erwartbaren 0:3 (0:2)-Heimniederlage gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn SSV Schwäbisch Hall enttäuschte die Sport-Union Neckarsulm in der Landesliga insbesondere in einer ziemlich desolaten ersten Halbzeit.

Diese entpuppte sich als ein einziges, großes Defizit, denn es mangelte an allem, was erfolgreichen Fußball bedingt. So irrlichterte die Pichterich-Elf quasi eine komplette Halbzeit lang ideenlos, mutlos und leidenschaftslos über den Pichterich-Rasen. Den individuell und erfahrungsspezifisch keinesfalls überlegenen Gästen reichte es schon aus, laufstärker, zweikampfstärker, hungriger und kompakter als das SUN- Team zu sein, um souverän mit 0:2 in Führung zu liegen. So durfte vor dem 0:1 ein Haller Innenverteidiger die große Leere im Mittelfeld mit einer Art "unbegleitetem Spaziergang" in die Neckarsulmer Hälfte widerstandslos mit einem Steckpass in die Tiefe abschließen, welchen Umut Demir postwendend zur frühen Gästeführung ausnutzte.

Danach kam die Sport- Union bis zum Seitenwechsel lediglich nach zwei Eckbällen zu vielversprechenden Torabschlüssen, doch beides mal wurden die Schüsse der Heimelf noch entscheidend geblockt. Relativ einfach und ohne Widerstand konnte sich nach etwa einer halben Stunde Dennis Koch an der Strafraumgrenze den Ball zurechtlegen und diesen zielsicher zum 0:2 im Neckarsulmer Netz versenken.