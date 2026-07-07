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Erst Braunschweig, dann Wolfsburg: Heiße Testspielwoche für den FSV
Regionalligist nutzt die nächsten Härtetests zur Vorbereitung auf die neue Saison
Für den FSV Schöningen nimmt die Sommervorbereitung weiter an Fahrt auf. Nach den ersten Trainingseinheiten und zwei absolvierten Testspielen wartet auf die Mannschaft nun eine intensive Woche mit zwei anspruchsvollen Gegnern.
Den Auftakt bildet am Mittwoch das Testspiel gegen die U23 von Eintracht Braunschweig II. Gegen den spielstarken Nachwuchs des Zweitligisten möchte der FSV weitere Erkenntnisse gewinnen und die Abläufe innerhalb der Mannschaft weiter verfeinern.
Im Mittelpunkt stehen dabei weniger das Ergebnis als vielmehr die Entwicklung des Teams und die Festigung der taktischen Inhalte für den Saisonstart.
Höhepunkt gegen den VfL Wolfsburg
Nur drei Tage später folgt der Höhepunkt der Vorbereitung. Am Samstag empfängt der FSV den VfL Wolfsburg im Elmstadion.
Das Duell mit dem Bundesligisten verspricht nicht nur sportlich einen besonderen Maßstab, sondern dürfte auch zahlreiche Zuschauer anlocken. Für Schöningen bietet die Partie die Gelegenheit, sich mit einem hochklassigen Gegner zu messen und den aktuellen Leistungsstand unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen.
Mit den Begegnungen gegen Eintracht Braunschweigs U23 und den VfL Wolfsburg stehen zwei unterschiedliche, aber gleichermaßen wichtige Tests auf dem Programm. Sie sollen dem Trainerteam weitere Erkenntnisse liefern und die Mannschaft Schritt für Schritt auf die kommende Regionalliga-Saison vorbereiten.