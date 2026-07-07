Erst Braunschweig, dann Wolfsburg: Heiße Testspielwoche für den FSV

Den Auftakt bildet am Mittwoch das Testspiel gegen die U23 von Eintracht Braunschweig II. Gegen den spielstarken Nachwuchs des Zweitligisten möchte der FSV weitere Erkenntnisse gewinnen und die Abläufe innerhalb der Mannschaft weiter verfeinern.

Im Mittelpunkt stehen dabei weniger das Ergebnis als vielmehr die Entwicklung des Teams und die Festigung der taktischen Inhalte für den Saisonstart.