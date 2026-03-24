Erst Blitzstart, dann viel Leerlauf...

– Foto: Rocco Menger

Der Anpfiff war noch keine fünf Minuten alt, da erklang das erste Mal die Tor Musik für die Neuendorfer Borussia, auf dem eigenen Platz. Andre Hackethal spielte einen langen Ball gezielt auf den startenden Pascal Engelhardt, der in alter Torjägermanier, in der 3. Spielminute, den Torreigen eröffnete. Nur wenige Minuten später legte Noah Fromm nach und erzielte mit seinem ersten Treffer auf heimischem Platz im Herrenbereich, dass 2:0. Pascal Engelhardt spielte seinen Mitspieler gekonnt frei und Noah Fromm traf in der 10. Spielminute mit einem platzierten Schuss.

In der Folgezeit traf Borussia noch zwei Mal den Pfosten. Ansonsten konnten die Gastgeber die spielerische Überlegenheit, nicht weiter in Tore ummünzen. Die harmlos auftretenden Gäste konnten in der ersten Halbzeit keine erwähnenswerten Offensivaktionen vorweisen. Allein durch ihren hohen Einsatzwillen und körperlichem Spiel, gelang es dem TSV den Spielfluss der Neuendorfer zu limitieren.

Die zweite Halbzeit sollte dann für etwas mehr Spannung sorgen, wobei die Qualität der Begegnung nicht wirklich besser wurde. Nach einem Eckball erzielte Christoph Sittel freistehend per Kopf den Anschlusstreffer und es keimte Hoffnung bei den Gästen vom Fuße des Rustenberges auf, wenigstens ein Punkt aus Neuendorf mitzunehmen. Entsprechend wurden dann auch die Zweikämpfe geführt und die Gangart wurde härter. In der 67 Spielminute traf erneut Pascal Engelhardt, per direkt verwandeltem Freistoß, nachdem Noah Fromm gefoult wurde, zum entscheidenden 3:1.