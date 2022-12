Erst Ausschwitzen, dann souverän – SV Anzing erreicht Pokal-Zwischenrunde Weihnachtsfeier am Vortag

Die eigene Weihnachtsfeier lag gerade wenige Stunden zurück, da war der Kreisligist schon wieder fußballerisch gefordert und musste seine Qualitäten in der Vorrunde des traditionsreichen Hallenturniers aufs Parkett bringen. Im Auftaktspiel gegen den SV Schechen (Kreisklasse) benötigte das Team von Christian Rickhoff und Christian Rauch noch eine gewisse Anlaufzeit. „In den ersten fünf Minuten mussten wir wohl noch die Rüscherl ausschwitzen. Schließlich ging die Feier für manche bis fünf Uhr in der Früh“, erklärte Rauch, nachdem seine Mannschaft nach wenigen Momenten mit 0:2 in Rückstand gelegen hatte. Der SVA kam allerdings noch rechtzeitig in Fahrt, drehte die Partie durch Treffer von Nikolas Stangl (2), Andreas Schmid und Raphael Hösl und ging mit 4:2 als Sieger vom Feld.

Damit sicherten sich die Anzinger eine gute Ausgangsposition für den weiteren Verlauf der Vorrunde. Das Ziel war schließlich das Erreichen der Zwischenrunde. Dafür musste der SVA seine Sechsergruppe zumindest als Dritter abschließen. In den Folgepartien bescheinigte Rauch seinen Schützlingen jeweils „eine souveräne Leistung“. Zunächst ließen die Anzinger dem TSV Rimsting (A-Klasse) beim 6:1-Erfolg nicht den Hauch einer Chance, dann wurden auch noch Kreisklassist ASV Kiefersfelden (2:0) und C-Klassist Fortuna Rosenheim (4:1) abgefertigt.

„Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen“, so Rauch über das abschließende Spiel um den Gruppensieg gegen den Rekordgewinner des Sparkassenpokals, den TSV 1860 Rosenheim (Bayernliga Süd). „Natürlich war das klar die beste Turniermannschaft. Aber wir waren zu Beginn am Drücker. Leider haben wir uns nicht belohnt“, so Rauch nach der 1:3-Niederlage gegen den wohl prominentesten Teilnehmer.