Erst aufsteigen mit Ratingen, dann nach Monheim gehen

Dass Phil Spillmann Ratingen 04/19 nach der laufenden Saison in der Oberliga verlässt, verwundert angesichts der in jüngster Zeit geringeren Spielanteile weniger als der Zeitpunkt der Verkündung: Noch vor dem zweiten Rückrunden-Spiel der Ratinger am Sonntag ab 14.30 Uhr beim SC St. Tönis teilte der 1. FC Monheim (FCM) in seinen Sozialen Netzwerken mit, dass er den dienstältesten Feldspieler des aktuellen Tabellenführers zur neuen Saison verpflichtet hat. Spillmann erklärt das so: „Ich habe gerne früh Gewissheit und will dann auch niemanden hinhalten bis April oder Mai.“
Auf dem Weg zur ersten Herbstmeisterschaft der Ratinger Oberligisten hatte der 30-Jährige lediglich sieben von 17 Ligaspielen bis zur Winterpause bestritten, darunter waren drei Kurzeinsätze. Und obwohl er unmittelbar nach der Pause gegen den VfB 03 Hilden (1:2) über die volle Spielzeit auf dem Platz gestanden hatte, war es ein bisschen abzusehen, dass sich die Wege von 04/19 und Spillmann trennen könnten. Und so bestätigt der Innenverteidiger unserer Redaktion auch: „Diese Hinrunde ist nicht so glücklich für mich gelaufen von den Spielzeiten und dem ganzen Drum und Dran. Ich bin noch keine 34 oder 35, deswegen habe ich gedacht, dass ein Tapetenwechsel mir ganz gut tun könnte.“
Spillmann sagt, er habe „mit Ratingen gesprochen, sich aber auch umgehört bei anderen Vereinen“. Und: „Dann ist es Monheim geworden, weil man sich da echt um mich bemüht hat. Es waren gute Gespräche, Dennis Ruess ist ein cooler Trainer, und die Mannschaft hat Potenzial. Ich stelle mir in der nächsten Saison damit schon eine Top-Sechs-Platzierung vor.“ Außerdem trifft er – so denn alle bis dahin bleiben – in Tom Hirsch, Leonard Bajraktari, Zissis Alexandris, Tim Klefisch und Luca Fenzl gleich ein Quintett wieder, mit dem er schon in Ratingen zusammengespielt hat.
Nachdem die Entscheidung feststand, sprach Spillmann erst mit 04/19-Präsident Jens Stieghorst und dann mit Trainer Damian Apfeld. „Ich wollte ihnen frühzeitig unter vier Augen sagen, dass sie nächste Saison nicht mit mir planen können, bevor es irgendwo im Internet steht. Ich finde, das gehört sich so, und das bin ich ihnen schuldig“, sagt der Routinier, der ergänzt: „Ich werde im Sommer elf schöne Jahre in Ratingen gehabt haben. Und bis dahin werde ich komplett alles geben, um mich mit dem Aufstieg in die Regionalliga zu verabschieden. Mein Fokus liegt ganz klar auf Ratingen und erst ab Sommer auf Monheim.“ Wenngleich es am letzten Spieltag dieser Saison das Duell zwischen beiden Klubs im Rheinstadion des FCM gibt.
Bis dahin vergehen aber noch ein paar Monate – und ob es auf dem Weg dorthin etwas zu feiern gibt, muss sich zeigen. Vor der Heimniederlage gegen Hilden war 04/19 zwar in acht Ligapartien in Serie ungeschlagen geblieben, hatte aber auch vier Unentschieden darunter. „Die letzten Spiele waren nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt dann auch Spillmann. „Das muss wieder in eine andere Richtung gehen.“
Ob das ausgerechnet schon am Sonntag klappt, wenn der Spitzenreiter beim seit dem vergangenen Wochenende zweitplatzierten SC St. Tönis antritt? „Wir werden wahrscheinlich da auf dem kleinen Kunstrasenplatz spielen. Da wird viel Kampf auf uns zukommen“, schätzt Spillmann und ergänzt: „Das müssen wir annehmen. Damian hat uns auch schon gesagt, dass die Plätze im Winter halt nicht so sind wie im Sommer. Wir kommen eigentlich mehr über das Spielerische, aber wenn wir jetzt den Kampf annehmen, läuft es auch wieder.“ Gelingt das, kommt er seinem Traum-Abschied näher
