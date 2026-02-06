Erst aufsteigen mit Ratingen, dann nach Monheim gehen

Bis dahin vergehen aber noch ein paar Monate – und ob es auf dem Weg dorthin etwas zu feiern gibt, muss sich zeigen. Vor der Heimniederlage gegen Hilden war 04/19 zwar in acht Ligapartien in Serie ungeschlagen geblieben, hatte aber auch vier Unentschieden darunter. „Die letzten Spiele waren nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt dann auch Spillmann. „Das muss wieder in eine andere Richtung gehen.“

Ob das ausgerechnet schon am Sonntag klappt, wenn der Spitzenreiter beim seit dem vergangenen Wochenende zweitplatzierten SC St. Tönis antritt? „Wir werden wahrscheinlich da auf dem kleinen Kunstrasenplatz spielen. Da wird viel Kampf auf uns zukommen“, schätzt Spillmann und ergänzt: „Das müssen wir annehmen. Damian hat uns auch schon gesagt, dass die Plätze im Winter halt nicht so sind wie im Sommer. Wir kommen eigentlich mehr über das Spielerische, aber wenn wir jetzt den Kampf annehmen, läuft es auch wieder.“ Gelingt das, kommt er seinem Traum-Abschied näher

