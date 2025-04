Erst Anfang April - und bereits Meister

Am vergangenen Sonntag bezwang die Mannschaft von Spielertrainer Markus Dilly vor eigenem Anhang das Schlusslicht SV Altstadt II souverän mit 6:1 (4:0) und ist nun nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Marc-Oliver Roth hatte mit seinem fünften Saisontreffer den Torreigen eröffnet (15. Minute). Anschließend legte Sebastian Schankula den zweiten Treffer nach (38.). Der Toptorjäger der Liga ist nun mit bereits 31 Saisontoren Syuzdzhan Mustafov, der in der 42. Minute genau Maß genommen hatte. Daniel Weiß traf per Doppelpack (45., 46.), ehe auch noch Kai Holtz das Altstadter Gehäuse erfolgreich ins Visier nahm (65.). Bekir Sahin betrieb am Ende für den SV Altstadt II noch etwas Ergebniskosmetik (90.), doch dieser späte Gegentreffer konnte die Erbacher Freude über den extrem frühen Titelgewinn kein bisschen trüben.

Die Kreisliga A Ost ist mit lediglich 13 Mannschaften bestückt. Da im Ostsaarbereich nach dieser Runde eine zweite Bezirksliga gebildet wird und fünf Mannschaften aus den jeweiligen Kreisligen A sicher aufsteigen werden, bleibt auch in der A Ost trotz der frühzeitigen Meisterschaftsentscheidung die Spannung erhalten. Die lange Liste der Aufstiegsanwärter reicht vor dem Saisonendspurt bis hinunter zum Tabellenneunten FC Bierbach II. Lediglich für den TuS Ormesheim II, die SVGG Hangard II, SF Walsheim II sowie den 13. SV Altstadt II geht es nicht mehr um den Kampf um einen der begehrten Bezirksliga-Aufstiegsplätze.