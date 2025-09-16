6:1 gegen den SV Schöneseiffen – erst am Ende wurde es deutlich!

Revanche für die ärgerliche Pokalniederlage im Frühjahr geglückt, und das Ergebnis deutet auf

klare Verhältnisse hin. Doch das täuscht, denn erst in der letzten Viertelstunde wurde es deutlich, bis

dahin stand das Spiel lange Zeit Spitz auf Knopf. Und es fing auch gleich schlecht an. Mit einer

einfachen Kombination wurde Lukas Sauer freigespielt, ein satter Schuss – 0:1 nach 4 Minuten!

Das war natürlich nicht geplant. Zum Glück gelang Yannick Schorn schon bald der Ausgleich. Er

für uns setzte sich robust gegen den Abwehrspieler durch und blieb vor dem Kasten cool. Danach

übernahmen das Team um Dirk Scheer zwar die Spielkontrolle, verwertete die eigenen Chancen

aber nicht und musste umgekehrt bei den Kontern der Gäste höllisch aufpassen. Es dauerte bis zur

40. Minute, da war Morry Kaba nach einer Ecke von Oleks Chornyi von der rechten Seite am

langen Pfosten ganz frei und köpfte zur Führung für unser Team.

Die 2. Halbzeit sah eine Fortsetzung: wir waren spielerisch überlegen, vor dem Tor aber oft zu

unentschlossen, um die Abwehr der Gäste zu überwinden und gleichzieit mussten die Nadelstiche

der Gäste immer im Auge gehalten werden. Inzwischen war über eine Stunde gespielt. Dann war

Jonas Küpper im 16er nur durch ein Foul zu stoppen – Elfmeter. Wer übernimmt die

Verantwortung? denn jedem war klar, dass dies eine spielentscheidende Szene werden könnte.

Kurze Absprache zwischen Sven Pohl und Luca Bläser. Sven überlässt die Ausführung dem

Kapitän, feuert ihn noch an. Und dann ist der Ball im Netz. Nun haben wir es leichter, die Füße der

Gäste werden immer schwerer. Dirk wechselt neue Kräfte ein – und die zünden gleich. Zuerst

schließt Marlon Vogt eine schöne Kombination aus zentraler Position ab, 10 Minuten später gelingt

Marcel Maus dasselbe. Und Sekunden vor dem Schlusspfiff dann noch eine Ecke für uns. War das

eingeübt? Auf jeden Fall ein toller Trick, den Nils Hahn nach der Ecke von David Küpper zum

Endstand nutzte. 6:1 . Drei Siege in Folge – nicht mehr, aber auch nicht weniger

Autor. N.T