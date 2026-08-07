Erst 3:0, nun Doppel-Transfer: Der SV sorgt weiter für Gesprächsstoff von P. M. · Heute, 08:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michel Witte

Der Saisonstart ist geglückt und schon gibt es die nächsten Nachrichten vom Heideweg. Nach dem 3:0 gegen den SV Holthausen-Biene verstärkt der SV Eintracht Nordhorn seinen Landesliga-Kader mit Raul Leyva und Brandon Bermingham. Zwei Neuzugänge mit internationaler Erfahrung, die vor allem offensiv für noch mehr Möglichkeiten sorgen sollen. Und auch abseits des Platzes gibt es Neuigkeiten.

Nach dem 3:0-Sieg über den SV Holthausen-Biene zum Ligastart tut der SV Eintracht Nordhorn derzeit einiges dafür, dass weiterhin über den Kader der Eintracht gesprochen wird. Denn statt sich nach dem erfolgreichen Auftakt zurückzulehnen, legen die Nordhorner personell noch einmal nach. Wie der Verein auf seinen eigenen Kanälen mitteilt, wechseln Raul Leyva und Brandon Bermingham an den Heideweg. Zwei Spieler, deren bisherige Laufbahnen durchaus ungewöhnlich für einen Landesligisten klingen.

Mit 18 Jahren von Amerika an den Heideweg Raul Leyva ist gerade einmal 18 Jahre alt und auf der linken Seite zu Hause. Der Kolumbianer besitzt zusätzlich die amerikanische Staatsbürgerschaft und wurde unter anderem bei Weston FC in der MLS NEXT sowie im Nachwuchs von Inter Miami ausgebildet.

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Zuletzt lief Leyva für Fort Lauderdale United FC in der USL League Two auf. Damit bringt der Youngster bereits Erfahrungen aus dem amerikanischen Leistungsfußball mit nach Nordhorn. Mit Leyva bekommt die Eintracht also eine weitere Option für die linke Seite – und bei einem Neuzugang mit dieser Vita dürfte am Heideweg durchaus die Neugier geweckt sein. Doch damit nicht genug. Bermingham bringt internationale Erfahrung mit Auch im Sturm verstärkt sich die Eintracht. Brandon Bermingham ist 24 Jahre alt, 1,89 Meter groß und war während seiner bisherigen Laufbahn überwiegend in Nordirland und Irland aktiv. Zuletzt spielte der Mittelstürmer für Kerry FC in der 2. irischen Liga. Dazu kommt internationale Erfahrung aus seiner Zeit als Nachwuchsnationalspieler.

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Bermingham lief zunächst für die U17 Nordirlands auf und absolvierte unter anderem drei Spiele in der Qualifikation zur U17-Europameisterschaft. Dabei ging es gegen Belgien, die Schweiz und Malta. Später gehörte er zudem zum Kader der irischen U18-Nationalmannschaft. Damit bekommt die Eintracht neben einer neuen Option für die linke Seite auch zusätzliche Konkurrenz im Sturmzentrum. Die Verantwortlichen erklären zu den beiden Verpflichtungen: „Wie angekündigt, wollten wir die Breite und gleichzeitig die Qualität unseres Kaders weiter verbessern. Mit Raul und Brandon ist es uns gelungen, zwei interessante Spieler für unsere Eintracht zu gewinnen, die unserer Mannschaft weitere Optionen auf der linken Seite sowie im Sturm geben werden.“ Der ohnehin gelungene Start in die Landesliga-Saison bekommt damit gleich die nächste interessante Geschichte. Erst drei Tore und drei Punkte gegen Holthausen-Biene, jetzt zwei weitere Neue für den Kader. Neuer Partner für die Eintracht Und auch abseits des Rasens gibt es Neuigkeiten. Der SV Eintracht Nordhorn hat upperFIT als neuen offiziellen Partner vorgestellt. Komplett neu ist die Zusammenarbeit allerdings nicht: Bereits seit der Winterpause der vergangenen Saison nutzen Spieler der Eintracht regelmäßig die Trainingsmöglichkeiten im Studio an der Bentheimer Straße 118. Dort stehen neben Kraft-, Ausdauer- und Athletiktraining auch rehabilitative Maßnahmen nach Verletzungen sowie präventive Trainingsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Nun wird die bereits bestehende Zusammenarbeit offiziell besiegelt. Beide Seiten wollen die Partnerschaft künftig weiter ausbauen und gemeinsam neue Projekte realisieren.

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