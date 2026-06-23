Erst 3. Liga, dann U23: Fortuna bindet Matthias Zimmermann doppelt

Fortuna Düsseldorf setzt in der 3. Liga weiter auf Erfahrung und Identifikation: Matthias Zimmermann hat seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Der inzwischen 34-Jährige geht damit in seine neunte Saison bei den Rot-Weißen und bleibt der Fortuna sogar über das Ende seiner Profikarriere hinaus erhalten.
Zimmermann soll zunächst beim angestrebten Neustart in der 3. Liga helfen. Der Abstieg der Düsseldorfer beendete zwar eine lange Phase in der 2. Bundesliga, für den dienstältesten Profi war er aber kein Grund, den Verein zu verlassen. Gerade in einer Mannschaft, die im Sommer personell verändert wird, dürfte dem flexibel auf der rechten Seite einsetzbaren Routinier eine wichtige Rolle zukommen.
Seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart im Sommer 2018 hat Zimmermann 250 Pflichtspiele für die Fortuna bestritten. Dabei gelangen ihm 15 Tore und 22 Vorlagen. In der vereinsinternen Rekordspielerliste belegt er inzwischen den 20. Platz. Allein diese Zahlen verdeutlichen, welchen Stellenwert „Zimbo“ in Düsseldorf mittlerweile besitzt.
In der abgelaufenen Saison kam Zimmermann in 23 Zweitliga-Partien zum Einsatz. Zwar blieb er ohne direkte Torbeteiligung, dennoch soll seine Erfahrung nun dabei helfen, die Mannschaft nach dem Abstieg zu stabilisieren und wieder in die Erfolgsspur zu führen. „Gerade in schwierigen Momenten haben wir immer wieder gezeigt, was die Fortuna ausmacht. Jetzt gilt es mehr denn je, zusammenzustehen, anzupacken und die kommenden Herausforderungen anzugehen. Der Verein liegt mir sehr am Herzen. Umso mehr freue ich mich, meinen Weg hier weiterzugehen und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind", erklärt der Rechtsverteidiger.
Besonders ist an der Vertragsverlängerung nicht nur die Fortsetzung seiner Profikarriere. Fortuna hat mit Zimmermann bereits eine langfristige Perspektive entwickelt: Nach dem Ende seiner Zeit bei den Profis soll er als Führungsspieler in die U23 wechseln. Der Verein bindet damit einen verdienten Profi, der seine Erfahrung später an die jüngeren Spieler im Nachwuchsbereich weitergeben soll.
Zimmermann selbst betonte in der Vereinsmitteilung, dass ihm Fortuna sehr am Herzen liege. Nun gelte es, zusammenzustehen und die neuen Herausforderungen gemeinsam anzunehmen. Auch Sportvorstand Samir Arabi verwies auf Zimmermanns hohen Stellenwert, dessen Erfahrung und Mentalität für den neuen Kader besonders wichtig seien. Er sagt: „‘Zimbo‘ besitzt seit Jahren einen hohen Stellenwert innerhalb der Mannschaft und im ganzen Verein. Sein Bekenntnis zur Fortuna ist ein starkes Zeichen. Mit seiner sportlichen Qualität, seiner Erfahrung und seiner starken Mentalität ist er ein wichtiger Baustein unseres Kaders.“
Der gebürtige Karlsruher kann auf eine lange Karriere im deutschen Profifußball zurückblicken. Nach seinen Anfängen beim Karlsruher SC spielte er unter anderem für Borussia Mönchengladbach, die SpVgg Greuther Fürth und den SV Sandhausen, bevor er über Stuttgart nach Düsseldorf kam. Laut FuPa-Datenbank absolvierte Zimmermann bislang mehr als 500 Partien im Leistungsbereich. Einsätze sammelte er dabei von der Regionalliga bis zur Bundesliga.
Nun kommt mit der 3. Liga eine weitere Spielklasse hinzu. Für Fortuna ist die Verlängerung daher mehr als eine gewöhnliche Personalentscheidung: Zimmermann soll beim Neuaufbau vorangehen, dem Kader Stabilität geben und anschließend den Übergang in den Nachwuchsbereich vollziehen. Aus einem langjährigen Profi wird damit perspektivisch ein Bindeglied zwischen erster Mannschaft und U23.