Erst 3. Liga, dann U23: Fortuna bindet Matthias Zimmermann doppelt Fortuna Düsseldorf kann auch nach dem Abstieg auf seinen dienstältesten Profi bauen. Matthias Zimmermann verlängert um ein Jahr - und erhält bereits eine Perspektive für die Zeit nach seiner Profikarriere. von André Nückel · Heute, 15:01 Uhr · 0 Leser

Bleibt Fortuna Düsseldorf erhalten: Matthias Zimmermann. – Foto: IMAGO / STEINSIEK.CH

Fortuna Düsseldorf setzt in der 3. Liga weiter auf Erfahrung und Identifikation: Matthias Zimmermann hat seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Der inzwischen 34-Jährige geht damit in seine neunte Saison bei den Rot-Weißen und bleibt der Fortuna sogar über das Ende seiner Profikarriere hinaus erhalten.

Zimmermann soll zunächst beim angestrebten Neustart in der 3. Liga helfen. Der Abstieg der Düsseldorfer beendete zwar eine lange Phase in der 2. Bundesliga, für den dienstältesten Profi war er aber kein Grund, den Verein zu verlassen. Gerade in einer Mannschaft, die im Sommer personell verändert wird, dürfte dem flexibel auf der rechten Seite einsetzbaren Routinier eine wichtige Rolle zukommen. Seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart im Sommer 2018 hat Zimmermann 250 Pflichtspiele für die Fortuna bestritten. Dabei gelangen ihm 15 Tore und 22 Vorlagen. In der vereinsinternen Rekordspielerliste belegt er inzwischen den 20. Platz. Allein diese Zahlen verdeutlichen, welchen Stellenwert „Zimbo“ in Düsseldorf mittlerweile besitzt.

In der abgelaufenen Saison kam Zimmermann in 23 Zweitliga-Partien zum Einsatz. Zwar blieb er ohne direkte Torbeteiligung, dennoch soll seine Erfahrung nun dabei helfen, die Mannschaft nach dem Abstieg zu stabilisieren und wieder in die Erfolgsspur zu führen. „Gerade in schwierigen Momenten haben wir immer wieder gezeigt, was die Fortuna ausmacht. Jetzt gilt es mehr denn je, zusammenzustehen, anzupacken und die kommenden Herausforderungen anzugehen. Der Verein liegt mir sehr am Herzen. Umso mehr freue ich mich, meinen Weg hier weiterzugehen und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind", erklärt der Rechtsverteidiger. Zukunft als Führungsspieler der U23 Besonders ist an der Vertragsverlängerung nicht nur die Fortsetzung seiner Profikarriere. Fortuna hat mit Zimmermann bereits eine langfristige Perspektive entwickelt: Nach dem Ende seiner Zeit bei den Profis soll er als Führungsspieler in die U23 wechseln. Der Verein bindet damit einen verdienten Profi, der seine Erfahrung später an die jüngeren Spieler im Nachwuchsbereich weitergeben soll.