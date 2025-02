Erschreckende Parallelen: 1860 München droht das nächste 2017

Der TSV 1860 München steckt mitten im Abstiegskampf der 3. Liga. Es werden bereits Erinnerungen an 2017 wach, als die Löwen in die Regionalliga stürzten.

Als Allerletztes kamen Trainer Patrick Glöckner und Kapitän Jesper Verlaat mit ernsten Gesichtern aus der Kabine. Die Stimmung ist angespannt beim TSV 1860 München, das ist nicht zu übersehen. Unter den wenigen Trainingskiebitzen, die sich die Einheit am Dienstagvormittag ansahen, herrschte die einheitliche Meinung: Die Luft für die Löwen wird verdammt dünn, das Abstiegsgespenst immer sichtbarer.

Angst bei 1860 München vor einem erneuten Abstieg wird immer größer

Die Angst vor dem Absturz in den Amateurfußball ist spürbar, zu frisch sind die Erinnerungen an den Horror-Abstieg 2017, als der Club aus der 2. Bundesliga bis in die Regionalliga durchgereicht wurde. Und die Parallelen sind erschreckend:

Egal ob Julian Guttau, Dickson Abiama, Thore Jacobsen oder Soichiro Kozuki: Die Namen im Kader der Löwen können sich in der 3. Liga definitiv sehen lassen. Den Sechzgern wird es dieser Tage (mal wieder) zum Verhängnis, dass Fußball ein Team- und kein Einzelsport ist. „Einer für alle, alle für einen“ – bei 1860 auf dem Rasen selten zu erkennen. 2017 hatten die Löwen viele gestandene Spieler im Kader. Namen, die eigentlich eher an die Erste Liga erinnern, wie Sascha Mölders, Ivica Olic, Stefan Aigner oder Stefan Ortega.

Sowohl vor acht Jahren als auch heute brodelt es in der Löwen-Chefetage. 2017 gab es während der Saison in der Geschäftsführer-Rolle den Wechsel von Thomas Eichin (heute bei Meister Leverkusen) hin zu Anthony Power. Im April dann der Hammer: Ian Ayre, der Mann, der Jürgen Klopp zum FC Liverpool lotste, kam als Geschäftsführer nach Giesing. Fünf Wochen später war er Geschichte. In diese Saison starteten die Löwen mit Finanz-Geschäftsführer Oliver Mueller und Sportchef Christian Werner. Mueller wurde Ende August fristlos gekündigt, kämpft nun vor Gericht gegen die Kündigung an. Werner muss seitdem beide Posten ausfüllen. Zudem hat Präsident Robert Reisinger erfahren, dass der Verwaltungsrat für die Wahlen im Sommer nicht mehr auf ihn baut.

Kozuki, Lucoqui, Jacobsen, Abiama & Maier: Gleich fünf Spieler des aktuellen Löwenkaders kamen aus der 2. Bundesliga nach Giesing. Ihr Potenzial konnten sie selten abrufen. Bestes Beispiel ist Kozuki. Nach gutem Start ist er seit Wochen völlig von der Rolle, hat seinen Stammplatz verloren. Auch 2016/17 bediente sich der damalige Zweitligist aus dem oberen Regal, holte unter anderem Mölders, Olic und Aigner aus der Bundesliga. Besonders Rückkehrer Aigner (Ablöse drei Millionen Euro) konnte nicht überzeugen.