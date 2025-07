Viele Vereinsvertreter folgten der Einladung von Erhard Mach zur Spielgruppentagung in Sindelsdorf. – Foto: Oliver Rabuser

„Erschreckend“: Grobe Unsportlichkeiten und verbale Entgleisungen von Trainern stark gestiegen Spielergruppentagung Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 3 SC Pöcking

Erhard Mach informiert auf Spielgruppentagung über anstehende Änderungen. Er sei an Wochenenden und Spieltagen stets erreichbar, versuche, die Interessen der Fußballklubs bestmöglich unter einen Hut zu bringen.

„Als kleinen Tribut fordere ich die Anwesenheit bei der Spielgruppentagung“, sagt Erhard Mach. Diesem Ansinnen kamen die Vereine der Zugspitzgruppe Mitte mit wenigen Ausnahmen nach. Das Gros der Informationen lehnte sich an bestehende Regularien an. Es wurden aber auch interessante Neuerungen publik. Spielverlegungen sind weiter nur im Juli und Januar ohne Einwilligung des Gegners möglich und kostenfrei. Eine Spielabsage, etwa wegen Unbespielbarkeit des Platzes, ist pro Klub frei. Danach könnte im schlimmsten Fall das Heimrecht entzogen werden. 109 Nichtantritte stehen 134 in der Vorsaison gegenüber. Betrifft ohnehin vorwiegend die C-Klasse, in der im Gegenzug das „Flexmodell“, mit auf neun Spielern reduzierten Teams, gut angenommen werde. Unverständlich für Mach ist, dass sich 19 Absagen am letzten Spieltag kumulierten: „Das kostet einen Haufen Geld.“ Der Funktionär empfahl, Partien ohne Relevanz für das Tableau vorzuziehen. Vier Rückzüge während der Runde bedeuten einen Rückgang um 50 Prozent. Aktuell umfasst der Zugspitzkreis 353 Teams, 40 davon in einer Spielgemeinschaft. Ein Steckenpferd des Verbandes ist nach wie vor der Liveticker auf der Internetseite. Hierzu hat Mach preisende Worte: Knapp 99 Prozent aller Kreisligisten bedienen die Echtzeitinfo, auch in den beiden Staffeln darunter wurde die 80-Prozent-Marke überschritten. „Es ist einfach toll, wenn man sieht, wie es woanders steht.“

Teilweise längere Winterpause für Teams Mit Spannung wurde der Blick auf die bevorstehende Runde erwartet. Für 15er Ligen beginnen Vor- bzw Rückrunde am 2./3. August, respektive 7./8. März 2026. Spielklassen mit 14 Vertretern haben eine, bzw. im Winter zwei Wochen mehr Zeit für die Vorbereitung. Definitiv Schluss mit dem Punkten ist am 30. Mai 2026. Danach geht es (2. - 7. Juni) in die Relegation. Karsamstag wird als Nachholtermin freigehalten, Ansetzungen an Allerheiligen sollen vermieden werden. Absteiger in der Kreisliga gibt es je zwei, dazu zwei Teilnehmer an der Ausscheidung. Gleiches gilt für die Kreisklasse, nur bei den beiden 15er-Ligen erwischt es einen dritten Klub mit dem direkten Abstieg. In der A-Klasse steigt nur der Letztplatzierte ab. Aufsteiger ermitteln sich aus Meister (direkt) und Vizemeister (Relegation). Letztere entfällt in der B-Klasse. Der Freitag ist weiter kein Regelspieltag. Spiele sind jedoch jederzeit möglich, wenn der Gegner seine Zustimmung gibt.