Erschlankter Serhat Karabulut lässt es krachen

Der TV Asberg hat im Spitzenspiel der Kreisliga A ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Mit 4:0 (1:0) bezwang die Elf von Trainer Michael Hoppe die bis zum Wochenende ebenfalls verlustpunktfreie Zweitvertretung des SV Budberg und bleibt damit ungeschlagen an der Tabellenspitze. Mann des Abends bei den Moersern war Serhat Karabulut, der drei Treffer beisteuerte und nach sechs Spieltagen bereits bei neun Saisontreffern steht.
„Man hat sofort gemerkt, dass zwei fitte Mannschaften aufeinandergetroffen sind. Budberg hat uns am Anfang überrascht. Wir brauchten zehn Minuten, um ins Spiel zu finden“, sagte Hoppe nach Abpfiff. In der 24. Minute brachte Alen Brajic die Hausherren in Führung. Budberg II hielt das Spiel zwar offen, kam zu einigen guten Umschaltmomenten, ohne Torjäger Benedikt Franke fehlte aber die Durchschlagskraft in der Offensive.
Die Phase zwischen der 45. und 60. Minute gehörte den Gästen: „Da waren wir am Drücker, haben gut gepresst und Standards erzwungen. Aber wir wurden nicht richtig gefährlich“, analysierte Co-Trainer Thomas Kehrmann. Genau in dieser Drangphase schlug Asberg zurück. Karabulut traf in der 71. und 73. Minute zum 2:0 und 3:0 – ein Doppelschlag durch starke Konter, der die Partie entschied und die erste Budberger Niederlage herbeiführte. In der Nachspielzeit machte der Angreifer mit seinem dritten Treffer alles klar.
Über die Höhe des Ergebnisses könne man streiten, da waren sich beide Trainer einig: „Entscheidend war, dass wir die wenigen Chancen effektiv genutzt haben“, sagte Hoppe. Für den TVA ist die Tabellenführung zum frühen Zeitpunkt dennoch nicht mehr als eine Momentaufnahme. „Wir freuen uns natürlich, so weit oben zu stehen – und das vor dieser tollen Kulisse. Wir sind gerade dabei, unser Image der grauen Maus abzulegen, aber heben nicht ab. Unser Ziel bleibt das obere Drittel“, betonte Hoppe.
Die Asberger, die sich im Sommer mit gleich mehreren Bezirksliga-Spielern aus Neukirchen verstärkten, wirken eingespielt und stabil. Paradebeispiel ist Karabulut, der fast 30 Kilo Gewicht verlor und nach kurzer Eingewöhnung immer stärker wird. „Alle Neuzugänge haben eingeschlagen, die Integration ist super gelaufen. Jetzt müssen wir sehen, wie wir als Mannschaft reagieren, wenn mal Rückschläge kommen. Aktuell wirkt alles sehr harmonisch“, so Hoppe.
Der SV Budberg II hatte zum Start bereits den SSV Lüttingen mit 4:0 nach Hause geschickt – diesmal war das Ergebnis umgekehrt deutlich, aber ähnlich wenig leistungsgerecht, fand Kehrmann: „Es war lange ein enges Spiel auf Augenhöhe. Aber Asberg hatte das Momentum auf seiner Seite, wir haben unsere guten Ansätze nicht in Tore umgemünzt.“ Die Liga sei in vor allem in der Spitze sehr ausgeglichen: „Wir bleiben konkurrenzfähig und lassen uns von den beiden Niederlagen nicht umwerfen.“
Für Asberg, die unter der Woche ohne zwei Spieler auskommen müssen, wartet nun eine anspruchsvolle Aufgabe im Kreispokal gegen den Bezirksligisten TuS Xanten, ehe mit Lüttingen ein weiterer Hochkaräter der Liga wartet. Budberg II richtet den Blick auf das nächste Top-Duell gegen den Überraschungsdritten FC Neukirchen-Vluyn II – mit der Hoffnung auf eine verbesserte Personallage in der Kaderbreite.