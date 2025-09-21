Erschlankter Serhat Karabulut lässt es krachen

Die Phase zwischen der 45. und 60. Minute gehörte den Gästen: „Da waren wir am Drücker, haben gut gepresst und Standards erzwungen. Aber wir wurden nicht richtig gefährlich“, analysierte Co-Trainer Thomas Kehrmann. Genau in dieser Drangphase schlug Asberg zurück. Karabulut traf in der 71. und 73. Minute zum 2:0 und 3:0 – ein Doppelschlag durch starke Konter, der die Partie entschied und die erste Budberger Niederlage herbeiführte. In der Nachspielzeit machte der Angreifer mit seinem dritten Treffer alles klar.

Über die Höhe des Ergebnisses könne man streiten, da waren sich beide Trainer einig: „Entscheidend war, dass wir die wenigen Chancen effektiv genutzt haben“, sagte Hoppe. Für den TVA ist die Tabellenführung zum frühen Zeitpunkt dennoch nicht mehr als eine Momentaufnahme. „Wir freuen uns natürlich, so weit oben zu stehen – und das vor dieser tollen Kulisse. Wir sind gerade dabei, unser Image der grauen Maus abzulegen, aber heben nicht ab. Unser Ziel bleibt das obere Drittel“, betonte Hoppe.

Ausgeglichene Liga

Die Asberger, die sich im Sommer mit gleich mehreren Bezirksliga-Spielern aus Neukirchen verstärkten, wirken eingespielt und stabil. Paradebeispiel ist Karabulut, der fast 30 Kilo Gewicht verlor und nach kurzer Eingewöhnung immer stärker wird. „Alle Neuzugänge haben eingeschlagen, die Integration ist super gelaufen. Jetzt müssen wir sehen, wie wir als Mannschaft reagieren, wenn mal Rückschläge kommen. Aktuell wirkt alles sehr harmonisch“, so Hoppe.