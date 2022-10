ERSC Ottobrunn: Sechs Punkte in zwei Heimspielen

EISHOCKEY-LANDESLIGA Aufsteiger ERSC Ottobrunn blickt auf einen perfekten Doppelspieltag zurück

Ottobrunn – Perfekter Doppelspieltag für Neuling ERSC Ottobrunn in der Eishockey-Landesliga Süd. Nach dem 7:0 Kantersieg im Regenduell am Haidgraben freitags (wir berichteten) lieferten sich die Ottobrunner bei besten äußeren Herbstbedingungen einen echten Eishockey-Krimi mit ihren Gästen vom Traditionsclub EHC Bayreuth. Nach einer von beiden Seiten sehr engagiert, aber überwiegend fair geführten Partie konnten die heimischen Cracks mit den eigenen Fans unter den gut 100 Zuschauern beim fulminanten 7:6 (3:2 /1:2/3:2) den zweiten Saisonsieg im vierten Saisonmatch feiern. Wieder konnten die Jungs von Trainer Petr Vorisek damit einen Gegner bezwingen, gegen den es aller Voraussicht nach auch in der für den Klassenerhalt entscheidenden Abstiegsrunde gehen wird. Die jetzt erzielten Zähler werden dorthin mitgenommen. „Schon daher sind die sechs Punkte dieses Wochenendes Gold wert“, bekannte ERSCO-Teammanager Georg Critharellis hochzufrieden. Es entwickelte sich vom ersten Bully an eine abwechslungsreiche Partie. Es sollte allerdings bis zur elften Minute dauern, ehe eine der beiden Mannschaften Zählbares gelang.

Es war den Gästen aus Oberfranken vorbehalten, durch ihren schussstarken Center Tom Schwarz aus der eigenen Paradereihe beim 1:0 in Überzahl das erste Achtungszeichen zu setzen. Doch die Ottobrunner ließen sich von diesem Rückschlag nicht lange beeindrucken. Nach starker Vorarbeit von Max Zirngibl und des erneut prächtig aufgelegten, slowakischen Neuzugangs David Hornak nutzte Kapitän Markus Hulm die einzige Ottobrunner Überzahlsituation der Partie nur drei Minuten später zum Ausgleich. Lukas Zänglein ebnete nur knapp Minute später Zweit-Sturmführer Fabien Ferron den Weg zur ersten Ottobrunner Führung des Abends. Weil Hornak mit schönem Solo das 3:1 auch noch gleich mit langem Anlauf selbst auflegte (17.), schien der ERSCO mit klarer Führung in die Pause zu gehen. Ärgerlich nur, dass Bayreuth per Schlagschuss von Andreas Geigenmüller kurz vor der Drittelschlusssirene beim 3:2 abermals in Überzahl das Spannungsmoment wieder höher hielt.

Abwechslungsreich gestaltete sich das Mittel-Drittel. Lange konnten sich die Wagnerstädter am erneut von Geigenmüller fabrizierten Ausgleich (28.) nicht erfreuen. Die Landkreis-Puckjäger schlugen in Person von Fabian Hamberger nach Zuarbeiten von Xaver Magg und Lukas Pfaffinger zornig zur neuerlichen 4:3-Führung zurück. Die Partie wogte hin und her. Bayreuths Anhang durfte in der 36. Minute über den abermaligen Ausgleich jubeln – als Geigenmüller sein Trio-Treffer-Päckchen schnürte. Es war für die ERSCO-Fans zum zum Haare raufen – weil der ERSCO gute eigene Einschussgelegenheiten in dieser ungenutzt ließ und Geigenmüller nach der Pause auch im Schlussabschnitt munter seine persönlichen Tor-Suchten auslebte (4:5 / 43.).

Der volle Teamgeist der Ottobrunner war jetzt gefragt - und wurde bärenstark abgerufen. Erneut ging Kapitän Hulm mit gutem Beispiel voran und münzte die gefühlvolle wie präzise Vorarbeit von Hornak zum umjubelten 5:5-Ausgleich Mitte des Schlussabschnittes um. Nur zwei Minuten später revanchierte sich das formstarke Ottobrunner Eigengewächs und servierte dem technisch beschlagenen Slowaken die Scheibe seinerseits genussfertig auf die Kelle. Hornak veredelte das Zuspiel zur neuerlichen Führung (51.). Als die selbe Kombi der beiden Erste-Reihe-Partner in Minute 56 in das 7:5 der Hausherren mündete, hatten einige der Zuseher den Sieg schon vor Augen. Doch Bayreuth zeigte Kampfesmut und wurde durch Tom Schwarz Anschlusstreffer zum 7:6 zweieinhalb Minuten vor der Schlusssirene und erneut in Bayreuther Überzahl nochmals belohnt.

Bange Blicke der ERSCOs blieben nun immer öfter an der Spieluhr haften, wo jede allzu langsam schwindende Spielsekunde gefühlten Ewigkeiten zu entsprechen schien. Doch Goalie Severin Dürr und seine engagierten Vorderleute ließen nichts mehr anbrennen.

„Ein spannendes und schnelles Spiel mit verdientem Ausgang für uns“, freute sich Critharellis und der ERSCO. Der erfekte Sechs-Punkte-Doppel-Heimspieltag war perfekt.