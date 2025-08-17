Ersatztrikot, Stadionwurst und sieben Buden

Union Lohne zerlegt Neuenhaus, mit Stadionwurst, kaputtem Trikot und Werder-Anekdoten
Wenn man an einem Sonntag in die Bezirksliga Weser-Ems 3 hineinschnuppert, rechnet man zwingend mit Feinkost. Das Duell zwischen Union Lohne und Borussia Neuenhaus hatte all das, was diesen Fußball ausmacht: viele Tore, ein paar Kuriositäten und Geschichten, die sich kein Drehbuchschreiber besser hätte ausdenken können.
Stricker-Tag in Lohne
Phil Stricker war der Mann der ersten Stunde, genauer gesagt der 34. Minute. Vom Punkt verwandelte er im zweiten Versuch, ehe er noch vor der Pause auf 2:0 stellte. Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, legte er nach und machte seinen Hattrick perfekt. Neuenhaus war da noch gar nicht aus der Kabine zurück, zumindest nicht im Kopf.
Grau ohne Trikot, Kildau mit Distanzschuss
Das vierte Tor schrieb Luca Grau auf seine Karteikarte, allerdings erst, nachdem er in der 54. Minute ein neues Trikot brauchte. Die „13“ wurde ihm gereicht, und Trainer Dennis Brode kommentierte trocken: „Das ist jetzt eine Verpflichtung.“ Weit weniger verkleidet, aber umso wirkungsvoller trat Rendi Kildau auf. Sein Schuss aus 25 Metern rutschte dem Gäste-Keeper unglücklich durch, das 5:0 in der 57. Minute.
Kleine Geschichten am Rande
Zwischen all den Toren ging es auch abseits des Rasens lebendig zu. In der 25. Minute unterhielt sich Trainer Brode mit einem Zuschauer über Werder Bremen. Dessen optimistische Einschätzung konterte Brode charmant mit der Erinnerung, dass Werder „nur 2008 mal weitergekommen ist, gegen Eintracht Nordhorn, wo ich damals dabei war.“ Ein Gespräch, wie es wohl nur in der Bezirksliga geführt wird.
Und als der Stadionsprecher zur Halbzeit die „beste Stadionwurst und selbstgebackenen Kuchen“ anpries, schien selbst die Neuenhauser Bank kurz den Blick Richtung Verkaufsstand zu werfen.
Berger und Niehof setzen den Deckel drauf
Niklas Berger erhöhte nach einer Ecke per Kopf (73.), ehe Lukas Niehof im Nachschuss zum 7:0 traf (81.). Neuenhaus kam immerhin noch zu einem Ehrentreffer, Metin Erdem zog aus der Distanz ab, und Lohnes Keeper half mit einem Unterforderungs-Patzer. Mehr als Ergebniskosmetik war es nicht.
Fazit
Union Lohne zeigte eindrucksvoll, dass man in dieser Liga oben angreifen will. Borussia Neuenhaus dagegen wirkte nach gutem Start überfordert - „kein Zugriff mehr“, wie es im Ticker hieß.
Dass das Schiedsrichtergespann um Jakob Florian Neubert mit seinen Assistenten Max Krone und Jannis Huelle unaufgeregt und souverän durch die Partie leitete, passte zu diesem Nachmittag: keine großen Diskussionen, ein paar Geschichten fürs Poesiealbum des Amateurfußballs und sieben Tore, die den Lohnern schmecken dürften wie die berühmte Stadionwurst.