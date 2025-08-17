Ersatztrikot, Stadionwurst und sieben Buden

– Foto: René Diebel

Union Lohne zerlegt Neuenhaus, mit Stadionwurst, kaputtem Trikot und Werder-Anekdoten

Wenn man an einem Sonntag in die Bezirksliga Weser-Ems 3 hineinschnuppert, rechnet man zwingend mit Feinkost. Das Duell zwischen Union Lohne und Borussia Neuenhaus hatte all das, was diesen Fußball ausmacht: viele Tore, ein paar Kuriositäten und Geschichten, die sich kein Drehbuchschreiber besser hätte ausdenken können. Stricker-Tag in Lohne

Phil Stricker war der Mann der ersten Stunde, genauer gesagt der 34. Minute. Vom Punkt verwandelte er im zweiten Versuch, ehe er noch vor der Pause auf 2:0 stellte. Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, legte er nach und machte seinen Hattrick perfekt. Neuenhaus war da noch gar nicht aus der Kabine zurück, zumindest nicht im Kopf. Grau ohne Trikot, Kildau mit Distanzschuss Das vierte Tor schrieb Luca Grau auf seine Karteikarte, allerdings erst, nachdem er in der 54. Minute ein neues Trikot brauchte. Die „13“ wurde ihm gereicht, und Trainer Dennis Brode kommentierte trocken: „Das ist jetzt eine Verpflichtung.“ Weit weniger verkleidet, aber umso wirkungsvoller trat Rendi Kildau auf. Sein Schuss aus 25 Metern rutschte dem Gäste-Keeper unglücklich durch, das 5:0 in der 57. Minute. Kleine Geschichten am Rande

Zwischen all den Toren ging es auch abseits des Rasens lebendig zu. In der 25. Minute unterhielt sich Trainer Brode mit einem Zuschauer über Werder Bremen. Dessen optimistische Einschätzung konterte Brode charmant mit der Erinnerung, dass Werder „nur 2008 mal weitergekommen ist, gegen Eintracht Nordhorn, wo ich damals dabei war.“ Ein Gespräch, wie es wohl nur in der Bezirksliga geführt wird.

