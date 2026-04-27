Ersatztorhüter wurde zum Feldspieler: SV Ampertal Palzing beklagt nach Schlappe neue Verletzte

Die Niederlage beim TSV 54 München ist verschmerzbar. Doch die Ausfälle von Shaban, Radlmaier und Emmersberger wiegen schwer.
Bis zum Schluss hoffte der personell angeschlagene SVA Palzing auf den Ausgleich. Trotz großem Einsatz reichte es aber nicht mehr. Die 1:3 (0:0)-Niederlage beim Kellerkind TSV 54 München können die Gäste verschmerzen, auch wenn der Klassenerhalt ohne den Umweg Relegation in noch weitere Ferne rückte. Bitterer im Hinblick auf die Entscheidungsspiele sind die Verletzungen von drei weiteren Spielern.
Bereits vor Beginn der Partie war die Personallage angespannt. Weil zusätzlich Philipp Götz krank ausfiel, musste Trainer Enes Mehmedovic umdisponieren. Als der Ball im Kellerduell rollte, war davon zunächst nichts zu sehen. Die Gäste erwischten einen guten Start und hatten durch Simon Emmersberger und Ivan Rakonic erste Chancen – nur der Führungstreffer fehlte. Dann folgten die Rückschläge: Zunächst musste Marzuk Shaban nach einem Foul verletzt raus (24.), wenig später auch Fabian Radlmaier mit Leistenproblemen (32.). Mit 0:0 und zwei Wechseln ging es in die Pause.
Auch die erste richtig gute Offensivaktion nach Wiederbeginn gehörte den Palzingern – und dieses Mal schloss Emmersberger nach einer Ablage aus zehn Metern zum 1:0 ab (48.). Die Führung gab jedoch keine Sicherheit. München 54 wurde stärker und drehte die Partie durch Giuliano Rubenbauer (53.) und Robart Pechovski (67.).
Kurz darauf der nächste Nackenschlag: Emmersberger ging nach einem Foul verletzt vom Platz. Weil nur noch Ersatzkeeper Mateja Kostic auf der Bank saß, musste Palzing die letzten Minuten mit einem Torhüter im Feld absolvieren. Dennoch kamen die Gäste dem Remis nah: Kostic bereitete nach einer Flanke den vermeintlichen Ausgleich vor, doch Rakonics Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. „Aus unserer Sicht war der Treffer regulär“, sagte Mehmedovic, der den Schiedsrichter dennoch ausdrücklich lobte.
Stattdessen sorgte Pechovski in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Palzing kann die Niederlage verkraften – die neuen Ausfälle könnten in den kommenden Wochen jedoch noch schwer wiegen.