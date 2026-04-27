Ersatztorhüter wurde zum Feldspieler: SV Ampertal Palzing beklagt nach Schlappe neue Verletzte Kellerduell in München von Moritz Stalter · Heute, 11:23 Uhr · 0 Leser

Hätte fast das 2:2 vorbereitet: Torhüter Mateja Kostic. – Foto: Fupa

Die Niederlage beim TSV 54 München ist verschmerzbar. Doch die Ausfälle von Shaban, Radlmaier und Emmersberger wiegen schwer.

Bis zum Schluss hoffte der personell angeschlagene SVA Palzing auf den Ausgleich. Trotz großem Einsatz reichte es aber nicht mehr. Die 1:3 (0:0)-Niederlage beim Kellerkind TSV 54 München können die Gäste verschmerzen, auch wenn der Klassenerhalt ohne den Umweg Relegation in noch weitere Ferne rückte. Bitterer im Hinblick auf die Entscheidungsspiele sind die Verletzungen von drei weiteren Spielern. Bereits vor Beginn der Partie war die Personallage angespannt. Weil zusätzlich Philipp Götz krank ausfiel, musste Trainer Enes Mehmedovic umdisponieren. Als der Ball im Kellerduell rollte, war davon zunächst nichts zu sehen. Die Gäste erwischten einen guten Start und hatten durch Simon Emmersberger und Ivan Rakonic erste Chancen – nur der Führungstreffer fehlte. Dann folgten die Rückschläge: Zunächst musste Marzuk Shaban nach einem Foul verletzt raus (24.), wenig später auch Fabian Radlmaier mit Leistenproblemen (32.). Mit 0:0 und zwei Wechseln ging es in die Pause.