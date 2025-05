Ersatzgeschwächtes Issel verblüfft seinen Trainer

Hier geht's zur Bildergalerie

A-Junioren-Regionalliga: FK Pirmasens – Eintracht Trier ⇥3:1 (1:1)

Die ersatzgeschwächte Eintracht startete gut und ging durch einen verwandelten Handelfmeter von Dion Morina in Führung. Gegen Ende der ersten Halbzeit verschoben sich die Kräfteverhältnisse. Im Anschluss an eine Ecke fiel der Ausgleich. Im zweiten Durchgang ließ der SVE gute Chancen aus, ehe der FKP dominanter wurde und in Führung ging. Kurz vorm Ende machten die Gastgeber mit dem 3:1 alles klar. „Wir haben es nicht geschafft, uns nach dem Rückstand noch mal Chancen herauszuspielen. Wenn wir unsere Hundertprozentigen nutzen, läuft das Spiel anders“, resümierte Trainer Christian Esch.

SVE: Lean Trampert - Jannik Heinzen, Paul Reh, Bastian Süß (81. Russell Kisoka), David Wacht (77. Julian Wingerath), Leonard Petry, Dion Morina, Illia Kushnarenko, Dorian Kisoka, Maximilian Marx, Lukas-Orlando Steines (61. Jamal Braick)

Tore: 0:1 Dion Morina (20., HE), 1:1 Marvin Schick (39.), 2:1 Noah Stilb (75.), 3:1 Henri Rech (89.)

B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – 1. FC Saarbrücken II⇥2:0 (1:0)

Nach dem Einzug ins Finale des Rheinlandpokals (5:1-Sieg über EGC Wirges) haben die Trierer wenige Tage später auch ihr Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken II gewonnen. „Das war eine super Woche“, freute sich Trainer Markus Schottes. Das Spiel gegen Saarbrücken sei „eine unserer besten Saisonleistungen gewesen. Insgesamt war es ein sehr reifer Auftritt“. Im fünften Spiel in 14 Tagen wollten die Trierer noch mal alle Kräfte mobilisieren. Die Eintracht ließ über die gesamte Spielzeit praktisch nichts zu und hatte neben dem Elfmetertor von Nevio Marasa noch zahlreiche weitere Chancen. Dabei musste die Mannschaft bis zur 64. Minute auf das erlösende 2:0 von Till Zimmer nach starkem Pass von Lias Weiland warten.

SVE: Matthias Fettes - Tom Holstein (57. Louis Hermann), Maximilian Schneider, Serhii Simshah, Till Zimmer, Nevio Marasa (77. Ben Rommelfangen), Lias Weiland, Phil Heck (57. Iason Papadopoulos), Nathan Matondo, Ryan Douglas-Lowe (74. Nazar Ilienko), Justus Molner

Tore: 1:0 Nevio Marasa (9., FE), 2:0 Till Zimmer (64.)

C-Junioren-Regionalliga: Ludwigshafener SC – Eintracht Trier ⇥0:2 (0:2)

Der Ludwigshafener SC versuchte, sich durch Härte in den Zweikämpfen zu wehren. Die Eintracht hatte das Spiel jedoch zu jedem Zeitpunkt unter Kontrolle. Mit einem Schuss aus 20 Metern, der mit Hilfe der Unterkante der Latte ins Tor ging, brachte Phileas Hein die Trierer in Führung. Nach einem Standard erhöhte Christopher Felten. Im zweiten Durchgang war der SVE weiterhin spielbestimmend, hatte aber keine klaren Abschlüsse mehr. In der Schlussphase hielt Triers Torwart Noah Fengler mit drei starken Paraden die Null.

SVE: Noah Fengler - Lionne Laas, Moritz Koster, Enes Bayraktar, Paul Dietzen (43. Joona Meyer), Christopher Felten, Phileas Hein, Vladyslav Movchan, Mathias Schmidt, Ben Richter (70. Tizian Strauch/70.+4 Tobias Zens), Kian Kunduru (43. Gabriel Kajic)

Tore: 0:1 Phileas Hein (27.), 0:2 Christopher Felten (35.+1)

B-Juniorinnen-Regionalliga-Meisterrunde: FSV Mainz 05 – TuS Issel ⇥1:1 (1:1)

Anna Koster brachte die Gäste nach drei Minuten in Führung. Noch im ersten Durchgang glich Mainz durch Lissy Peukert aus. In der zweiten Halbzeit hatte Issel noch Chancen auf den Sieg, ließ diese jedoch ungenutzt.

Issel: Narmin Samara - Lotte Schmitt (65. Annika Hower), Anna Koster, Lovis Klein, Thalida Olayo (65. Larisa Ramdedovic), Zoe Lames, Mia Marzi, Lotta Kayser (51. Hanna Mendryscha), Emely Schabbach (67. Norah Graf), Lea Hollmann, Lilli Behr

Tore: 0:1 Anna Koster (3.), 1:1 Lissy Peukert (24.)

B-Jun‘innen-Regionalliga-Abstiegsrunde: SV Kottweiler – FC Bitburg⇥ 0:0

Durch das torlose Remis beim Abstiegskonkurrenten Kottweiler-Schwanden hat der FC Bitburg den Klassenverbleib nicht mehr in der eigenen Hand. Zwar haben sie aktuell noch einen Punkt Vorsprung auf den SV sowie den 1. FFC Kaiserslautern, das Spiel in der Pfalz war jedoch bereits das letzte Saisonspiel für den FCB. Kottweiler hat noch zwei Partien zu absolvieren und Kaiserslautern eine. Beide Teams könnten also noch am FCB vorbeiziehen.

FCB: Maria Steinert, Emma Schneider, Carla Zimmer, Elly Lichter, Alma Pawlowski, Yasmin Schomer, Nadine Nosbüsch, Anna Kömen, Isabella Salm, Sarina Weber (77. Ida Heinisch), Melena Trappen