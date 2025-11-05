– Foto: Tanja Kaltofen

Ersatzgeschwächter ZFC verliert deutlich Die Vorzeichen standen schon nicht optimal: Neben den ohnehin zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen musste der ZFC Meuselwitz auch noch drei Sperren verkraften. Verlinkte Inhalte Regionalliga Nordost ChemnitzerFC Meuselwitz

Am Ende konnte die Leopold-Elf das nicht kompensieren und zog am Sonntag, dem 2. November 2025, gegen den Chemnitzer FC mit 1:4 den Kürzeren. BERICHT von Jörg Kaltofen / ZFC Meuselwitz

Nach richtig starken Zipsendorfer Anfangsminuten, in denen es sogar eine Großchance gab, spielten sich die Chemnitzer in die Partie hinein und gingen nach gut einer Viertelstunde durch Ex-Zipse-Kicker Johannes Pistol in Führung. Kurz vor der Pause konnten die Gäste durch einen schönen Schlenzer von Maurizio Grimaldi diese Führung sogar ausbauen. Die Ostthüringer gaben sich zwar nicht auf, mussten aber in der Anfangsphase der zweiten Hälfte auch noch den dritten Treffer, erneut durch Grimaldi, hinnehmen. Damit war die Partie entschieden. Zwar verkürzte Andy Trübenbach per Elfmeter noch einmal, doch die Gäste legten durch einen ebenfalls vom Punkt erzielten Treffer von Dejan Bozic nach – Endstand: ZFC 1, CFC 4. Bei gutem Fußballwetter fanden sich 1085 Zuschauer, darunter zahlreiche Gästefans aus Chemnitz, in der bluechip-Arena ein. Die Leopold-Elf hatte sich viel vorgenommen und kam gut ins Spiel. In den Anfangsminuten verbuchte Zipse ein, zwei Offensivaktionen und durch Jan Halasz auch die erste gute Einschussmöglichkeit, die CFC-Keeper Daniel Adamczyk jedoch parierte (3.). Die Gastgeber blieben zunächst druckvoll, doch die Chemnitzer arbeiteten sich zunehmend in die Partie. In der 14. Minute verfehlte Martial Ekui nach einer Flanke knapp, drei Minuten später traf Johannes Pistol aus kurzer Distanz zum 0:1 (17.). Der Jubel im Gästeblock war groß – Pistol selbst hielt sich beim Jubel jedoch fair zurück. Die frühe Führung spielte den Gästen in die Karten. Ein weiterer gefährlicher Abschluss von Domenico Alberico, den ZFC-Keeper Lukas Sedlak stark parierte, hätte fast das 0:2 bedeutet (26.). Die Ostthüringer kamen nur sporadisch in den gegnerischen Strafraum, und kurz vor der Pause schlugen die Chemnitzer erneut zu: Nach einem Ballverlust im eigenen Einwurf zog Maurizio Grimaldi von der Strafraumkante ab und traf – leicht abgefälscht – ins lange Eck (43.).

Nach dem Seitenwechsel versuchte die Leopold-Elf noch einmal, das Spiel zu drehen. Doch in der 53. Minute sorgte erneut Grimaldi mit einem satten Schuss unter die Latte für das 0:3 und die Vorentscheidung. Zwar traf Andy Trübenbach kurz darauf, stand jedoch knapp im Abseits. In der Folge kontrollierte der CFC das Geschehen, während bei den Ostthüringern sichtbar die Kräfte schwanden. Nach einem langen Ball auf Christoph Pauling entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß – Trübenbach verkürzte sicher auf 1:3 (65.). Doch fünf Minuten vor Schluss stellte Dejan Bozic per Elfmeter nach Foul an ihm selbst den 1:4-Endstand her. Fazit: Die Chemnitzer nahmen die drei Punkte verdient mit, während der ZFC in der Tabelle einen Platz zurückfällt. Für die Leopold-Elf war an diesem Tag nichts zu holen. Die cleveren Chemnitzer trafen in den entscheidenden Momenten und gewannen verdient. Nun ist der Druck bei den Ostthüringern hoch – Punkte müssen her, denn die Konkurrenz schläft nicht. In der Vorsaison hatte Zipse nach 14 Spielen 21 Punkte; aktuell steckt das Team in einer schwierigen Phase. Nächste Woche geht es in die „grün-weiße Leutzscher Hölle“ – dort soll endlich wieder ein Dreier her.