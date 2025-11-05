Ersatzgeschwächter ZFC verliert deutlich

Am Ende konnte die Leopold-Elf das nicht kompensieren und zog am Sonntag, dem 2. November 2025, gegen den Chemnitzer FC mit 1:4 den Kürzeren.
BERICHT von Jörg Kaltofen / ZFC Meuselwitz
Bei gutem Fußballwetter fanden sich 1085 Zuschauer, darunter zahlreiche Gästefans aus Chemnitz, in der bluechip-Arena ein. Die Leopold-Elf hatte sich viel vorgenommen und kam gut ins Spiel. In den Anfangsminuten verbuchte Zipse ein, zwei Offensivaktionen und durch Jan Halasz auch die erste gute Einschussmöglichkeit, die CFC-Keeper Daniel Adamczyk jedoch parierte (3.). Die Gastgeber blieben zunächst druckvoll, doch die Chemnitzer arbeiteten sich zunehmend in die Partie. In der 14. Minute verfehlte Martial Ekui nach einer Flanke knapp, drei Minuten später traf Johannes Pistol aus kurzer Distanz zum 0:1 (17.). Der Jubel im Gästeblock war groß – Pistol selbst hielt sich beim Jubel jedoch fair zurück. Die frühe Führung spielte den Gästen in die Karten. Ein weiterer gefährlicher Abschluss von Domenico Alberico, den ZFC-Keeper Lukas Sedlak stark parierte, hätte fast das 0:2 bedeutet (26.). Die Ostthüringer kamen nur sporadisch in den gegnerischen Strafraum, und kurz vor der Pause schlugen die Chemnitzer erneut zu: Nach einem Ballverlust im eigenen Einwurf zog Maurizio Grimaldi von der Strafraumkante ab und traf – leicht abgefälscht – ins lange Eck (43.).
Nach dem Seitenwechsel versuchte die Leopold-Elf noch einmal, das Spiel zu drehen. Doch in der 53. Minute sorgte erneut Grimaldi mit einem satten Schuss unter die Latte für das 0:3 und die Vorentscheidung. Zwar traf Andy Trübenbach kurz darauf, stand jedoch knapp im Abseits. In der Folge kontrollierte der CFC das Geschehen, während bei den Ostthüringern sichtbar die Kräfte schwanden. Nach einem langen Ball auf Christoph Pauling entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß – Trübenbach verkürzte sicher auf 1:3 (65.). Doch fünf Minuten vor Schluss stellte Dejan Bozic per Elfmeter nach Foul an ihm selbst den 1:4-Endstand her.
Fazit: Die Chemnitzer nahmen die drei Punkte verdient mit, während der ZFC in der Tabelle einen Platz zurückfällt. Für die Leopold-Elf war an diesem Tag nichts zu holen. Die cleveren Chemnitzer trafen in den entscheidenden Momenten und gewannen verdient. Nun ist der Druck bei den Ostthüringern hoch – Punkte müssen her, denn die Konkurrenz schläft nicht. In der Vorsaison hatte Zipse nach 14 Spielen 21 Punkte; aktuell steckt das Team in einer schwierigen Phase. Nächste Woche geht es in die „grün-weiße Leutzscher Hölle“ – dort soll endlich wieder ein Dreier her.
Stimmen zum Spiel
Benjamin Duda (Chemnitzer FC): "Wir hatten keinen guten Spielstart und sind einige Male ins Schwitzen gekommen. Doch dann war es eine hochkonzentrierte, fokussierte, taktisch sehr gute Auswärtsleistung hier in Meuselwitz, wo bislang nur eine Mannschaft gewinnen konnte. Wohlgemerkt gegen einen ersatzgeschwächten Gegner heute, und trotzdem war unsere Spielweise heute so, dass wir souverän und hochverdient gewonnen haben. Wir haben heute schöne Tore aus unterschiedlichen Situationen geschossen. Nach drei Spielen ohne Niederlage, gibt es immer noch keinen Grund, sich auszuruhen. Jetzt heißt es im Inneren, hungrig und gierig bleiben und am Freitag zu Hause gegen Altglienicke mit etwas Zählbarem weitermachen."
Georg-Martin Leopold (ZFC Meuselwitz): "Als Trainer weißt du, wenn du in unserer Situation bist, dass so ein Tag mal kommen kann. Wir haben in den letzten Wochen immer gut performt, obwohl wir wenige Spieler waren. Die Jungs sind an ihre Leistungsgrenze gegangen, das hat heute bei einigen nicht geklappt. So waren wir im Verbund von den Leistungsschwankungen her zu unterschiedlich. Nach einem guten Beginn, wo wir, wie ich fand, druckvoll waren, haben wir es dem Gegner durch eigene Fehler einfach gemacht. Zudem war ein Unterschied auch die Abschlussqualität der Chemnitzer. Es waren richtig gute Schüsse und gute Aktionen, von daher haben wir es in der Höhe auch verdient verloren. Immer in den Phasen, in denen wir halbwegs wieder drin waren, haben wir ein Gegentor bekommen. So kann man sagen, dass wir heute ordentlich einen vor den Ballon bekommen haben."