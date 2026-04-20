Ersatzgeschwächte SV Ippensen/Wohnste verliert 2:4 gegen Unterstedt

– Foto: Lennart Blömer

Die SV Ippensen/Wohnste hat im Heimspiel der Bezirksliga eine 2:4-Niederlage gegen die SG Unterstedt hinnehmen müssen. Doch trotz großer Personalsorgen verkaufte sich die Mannschaft von Holger Dzösch und Timo Peters ordentlich.

Die Vorzeichen vor der Partie waren klar: Unterstedt reiste als Favorit an. Ippensen/Wohnste musste hingegen stark ersatzgeschwächt antreten, auf der Bank saßen bis auf Ersatztorwart Arne Hauschild ausschließlich Spieler, die zuvor bereits für die zweite Mannschaft im Einsatz gewesen waren. Dennoch zeigte die Startelf der Gastgeber eine engagierte Leistung und begegnete den Gästen zunächst auf Augenhöhe.

In der 28. Minute belohnte sich die SV für ihren Aufwand: Nach Vorarbeit von Marius Schönfeld traf Tom Brandt zur 1:0-Führung. Bereits zuvor hatten Sönke Hauschild und Alexander Wagner gute Möglichkeiten ausgelassen. Auf der Gegenseite hatte Daniel Moderau die erste nennenswerte Chance für Unterstedt vergeben.

Der Rückstand wirkte jedoch wie ein Weckruf für die Gäste. In der 36. Minute gelang Simon Maruhn aus spitzem Winkel der Ausgleich. Kurz vor der Pause drehte SG-Spieler Florian Liszkowski die Partie mit dem Treffer zum 2:1 vollständig.

Nach dem Seitenwechsel starteten die Gastgeber zunächst druckvoller, konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen. Mit zunehmender Spielzeit übernahm Unterstedt die Kontrolle. Zwar boten sich Ippensen/Wohnste durch Konter immer wieder Gelegenheiten – die beste vergab erneut Wagner –, doch die Gäste blieben insgesamt spielbestimmend.

Peters: „Durch Verletzte und Kranke fehlen uns derzeit die Optionen“



Die Vorentscheidung fiel in der 79. Minute: Damian Rössel traf zum 1:3, wenngleich aus Sicht der Hausherren eine Abseitsstellung vorausgegangen sein soll. Kurzzeitig keimte noch einmal Hoffnung auf, als Alexander Wagner per Freistoß in der 85. Minute auf 2:3 verkürzte. Doch nur zwei Minuten später stellte Silas Rinne den alten Abstand wieder her und sorgte für die endgültige Entscheidung.

Am Ende stand ein verdienter 4:2-Erfolg für die SG Unterstedt. „Unterstedt hat uns über einen längeren Zeitraum dominiert“, resümierte SV-Coach Timo Peters nach der Partie. „Durch unsere vielen Verletzten und Kranken fehlen uns derzeit die Optionen – das ist auf diesem Niveau schwer zu kompensieren.“













