Ersatzgeschwächt auf schwieriges Geläuf

Marc Zengerle befindet sich nach seiner Gehirnerschütterung vom Dienstag auf dem Weg der Besserung. – Foto: Siegfried Lörz

Die Konkurrenz schläft nicht. Beinahe alle Teams aus dem Tabellenkeller punkten in der Rückrunde regelmäßig. Nimmt man gar die Rückrundentabelle als Anhaltspunkt befinden sich der FC Zuzenhausen und der VfB Eppingen im Sinkflug. Lediglich das Schlusslicht VfB Bretten liegt in dieser Statistik hinter den beiden Sinsheimer Verbandsliga-Vertretern. Langsam aber sicher stehen die Eppinger dagegen zwischen Auf- und Abstiegsrängen. Neun Zähler sind es aktuell zur Aufstiegs- und elf Punkte zur Abstiegsrelegation. Am Ostermontag beim GU-Türk. SV Pforzheim geht es erneut gegen einen Konkurrenten aus der Spitzengruppe.

Drei Fragezeichen tun sich vor dem 22. Spieltag am Montag auf. Christopher Diamalembe (Adduktorenprobleme), Elias Feljauer (Pferdekuss) sowie Marc Zengerle (leichte Gehirnerschütterung) mussten am Dienstagabend beim 2:2 gegen den 1.FC Bruchsal verletzungsbedingt ausgewechselt werden. "Marc musste nachts sogar noch in die Klinik fahren, dort gab es aber zum Glück Entwarnung", sagt VfB-Trainer David Pfeiffer und ist erleichtert, dass es den Kapitän nicht schlimmer erwischt hat, als es zuerst den Eindruck gemacht hat.

Ein Ausfall am Montag ist dagegen sicher. Dejan Tomic, bester Eppinger Torschütze mit bislang zehn Saisontoren, hat sich gegen Bruchsal zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen und die Rote Karte gesehen. "Dejan hat über die vergangenen anderthalb Jahre eine sehr positive Entwicklung genommen und ist viel konstanter bei der Sache", beginnt Pfeiffer seine Ausführungen über den Angreifer mit lobenden Worten, ehe das Aber folgt, "aber das jetzt war leider ein Rückfall. Wir sehen es als Lernprozess und so etwas darf möglichst nicht mehr passieren, selbst wenn der Gegner einen provoziert."