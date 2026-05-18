Ersatzgeschwächt - aber mit Herz: FC Waldems schnuppert am Punktgewinn von Mario Weimer · Heute, 16:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Waldems

Trotz stark ersatzgeschwächtem Kader zeigte der FC Waldems beim Auswärtsspiel in Laufenselden eine engagierte Leistung und stand am Ende dennoch mit leeren Händen da. Nach der 4:2-Niederlage bleibt aber vor allem eines hängen: Ein mutiger Auftritt, der beinahe mit einem Punkt belohnt worden wäre. Bereits vor dem Anpfiff gab es gute Nachrichten für den FCW: Durch die Abstiege des FSV Winkel, der SG Heftrich/Niederseelbach und des TGSV Holzhausen war der Klassenerhalt gesichert. Entsprechend befreit konnte die Mannschaft aufspielen – auch wenn Trainer und Team auf das „letzte Aufgebot“ zurückgreifen mussten.

Ein besonderes Highlight setzte gleich zu Beginn Eigengewächs Adrian Sachs, der sein Startelf-Debüt in der Kreisoberliga feierte. Und wie: Mit aggressivem, frühem Pressing eroberte er in der 7. Minute den Ball und schloss eiskalt zur 1:0-Führung ab. In der Folge übernahm die SG Laufenselden mehr Spielanteile, doch der FC Waldems blieb durch schnelles Umschaltspiel stets gefährlich. Dennoch fiel der Ausgleich zum 1:1 aus spitzem Winkel. Kurz darauf konnte Waldems in einer Defensivaktion nicht konsequent genug doppeln – Laufenselden nutzte dies zur 2:1-Führung, die gleichzeitig den Halbzeitstand markierte.