Ersatzgeschwächt - aber mit Herz: FC Waldems schnuppert am Punktgewinn

Trotz stark ersatzgeschwächtem Kader zeigte der FC Waldems beim Auswärtsspiel in Laufenselden eine engagierte Leistung und stand am Ende dennoch mit leeren Händen da. Nach der 4:2-Niederlage bleibt aber vor allem eines hängen: Ein mutiger Auftritt, der beinahe mit einem Punkt belohnt worden wäre.
Bereits vor dem Anpfiff gab es gute Nachrichten für den FCW: Durch die Abstiege des FSV Winkel, der SG Heftrich/Niederseelbach und des TGSV Holzhausen war der Klassenerhalt gesichert. Entsprechend befreit konnte die Mannschaft aufspielen – auch wenn Trainer und Team auf das „letzte Aufgebot“ zurückgreifen mussten.
Ein besonderes Highlight setzte gleich zu Beginn Eigengewächs Adrian Sachs, der sein Startelf-Debüt in der Kreisoberliga feierte. Und wie: Mit aggressivem, frühem Pressing eroberte er in der 7. Minute den Ball und schloss eiskalt zur 1:0-Führung ab.
In der Folge übernahm die SG Laufenselden mehr Spielanteile, doch der FC Waldems blieb durch schnelles Umschaltspiel stets gefährlich. Dennoch fiel der Ausgleich zum 1:1 aus spitzem Winkel. Kurz darauf konnte Waldems in einer Defensivaktion nicht konsequent genug doppeln – Laufenselden nutzte dies zur 2:1-Führung, die gleichzeitig den Halbzeitstand markierte.
Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte die Heimmannschaft nach einem Abstimmungsfehler auf 3:1. Doch der FCW zeigte Moral: Nur wenige Minuten später verkürzte Matti Rang nach Vorlage von Steffen Brockmann auf 3:2.
In der Schlussphase warf Waldems alles nach vorne und spielte auf den Ausgleich. Mehrere Aktionen blieben jedoch ungenutzt. Stattdessen setzte Laufenselden in der Nachspielzeit mit dem 4:2 den Schlusspunkt.
Ausblick: Heimspiel & Familienfest
Am kommenden Samstag, den 23.05. um 15:00 Uhr, empfängt der FC Waldems zuhause die SG Orlen. Dabei kommt es zu einem besonderen Spiel: Die Gäste können mit einem Sieg die Meisterschaft perfekt machen.
Rund um die Partie wird ein großes Familienfest veranstaltet – Start ist bereits um 11:00 Uhr. Die Besucher erwartet ein buntes Programm:
Bei angesagtem Top-Wetter werden etwa 300 Zuschauer erwartet – beste Voraussetzungen für einen gelungenen Fußball-Samstag in Waldems.