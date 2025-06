Ersatz gefunden: SVG Göttingen schlägt bei Northeim zu

Vom Landesliga-Elften der abgelaufenen Saison wird der 27-jährige Jannik Strüber in die Studentenstadt wechseln. Der langjährige Keeper der Northeimer lief über 60 Mal für die Eintracht in der Oberliga auf und bringt jede Menge Erfahrung mit an den Sandweg. In den vergangenen Jahren hielt Strüber nur noch die Position der Nummer zwei inne und spielte in der Saison 23/24 dann für den Bezirksligisten Denkershausen.

In der frisch abgelaufenen Saison kam der 27-Jährige dann zu seinem Abschiedsspiel beim 1:1 gegen den Meister Wolfenbüttel am letzten Spieltag der Saison. Ansonsten hütete Tim Tautermann stets das Tor. Nun also der Wechsel zum Ligakonkurrenten, bei dem er das Torwartduo mit Marvin Brelage bilden wird.