Ersatz für Popp: Pipinsried angelt sich Youngster Kothmair

Mit Dustin Kothmair wechselt ein 20-jähriger Innenverteidiger vom Landesligisten TSV Jetzendorf zum FC Pipinsried. Der Neuzugang wohnt in Aresing, praktisch um die Ecke von Pipinsried. Fußballerisch ausgebildet wurde der Youngster bei der JFG Neuburg und beim FC Stätzling, für den er zahlreiche Einsätze in der Jugend-Bayernliga hatte.

Beim TSV Jetzendorf absolvierte der Neu-Pipinsrieder in der Landesliga Südwest bislang 69 Partien. Der bekennende Fan des FC Augsburg macht derzeit eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen. "Nachdem unser Innenverteidiger Felix Popp aus beruflichen Gründen kürzertreten muss, sind wir froh, dass wir den Wechsel vom Dustin bereits im Winter vorziehen können. Hier auch nochmal ein Danke an den TSV Jetzendorf für das professionelle Entgegenkommen", sagt FCP-Manager Johannes Müller, der große Stücke auf den Jungspund hält: "Dustin ist ein junger, talentierter Innenverteidiger aus der Umgebung, der nach der Landesliga die nächsten Schritte in der Bayernliga machen soll. Wir sind schon sehr lange in Kontakt."







Dustin Kothmair ist bewusst den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Entwicklung gegangenen und fiebert dem Engagement beim ambitionierten Bayernligisten bereits erwartungsfroh entgegen: "Jochi Müller ist auf mich zugekommen und mich gefragt, ob ich mir einen Wechsel vorstellen könnte. Da er mich bereits in der letzten Saison gefragt hatte, war es für mich nun keine Frage. Ich möchte Erfahrungen sammeln und eine erfolgreiche gemeinsame Zeit mit allen haben.“





