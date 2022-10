Ersan Parlatan: "Kann und will mir nichts vorwerfen lassen"

– Foto: Timo Babic

OFFENBACH - Am 5. September hatte sich Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger unfreiwillig auf Trainersuche begeben müssen. Der plötzliche Abgang von Chefcoach Ersan Parlatan mitten in der Saison kam einem Paukenschlag gleich. Den 45-Jährige zog es als Co-Trainer unter Robert Klauß zum 1. FC Nürnberg. In den sozialen Medien machten einige Steinbacher Fans ihrem Unmut Luft, warfen ihm Wortbruch und fehlende Vereinstreue vor. Der Club reagierte mit der im Profi-Fußball gebotenen Professionalität. Aber ein wenig Enttäuschung klang damals auch bei TSV-Geschäftsführer Arne Wohlfarth ("Ich hätte mir gewünscht, dass Ersan Parlatan dem TSV gegenüber mehr Verantwortung spürt für die Fortführung dessen, was er in diesem Sommer angefangen hat aufzubauen, und uns nicht zu diesem frühen Saison-Zeitpunkt verlässt.") durch. Das Wiedersehen beider Parteien kommt nun schneller als erwartet. Der ehemalige Steinbacher Geschäftsführer Matthias Georg lotste den 45-jährigen Coach, der die Haigerer im Januar 2022 von Adrian Alipour übernommen hatte, Mitte Oktober zurück in die Regionalliga Südwest als Cheftrainer der Offenbacher Kickers. Und der OFC gastiert nun an diesem Samstag (14 Uhr) mit Parlatan am Haigerer Haarwasen. Vor dem Spitzenspiel der beiden ambitionierten Topclubs sprachen wir mit Ersan Parlatan über ...