„Erreiche die Mannschaft nicht": Hönisch tritt als SCO-Coach zurück

Die 0:3-Heimklatsche des SC Oberweikertshofen am Samstag gegen den VfL Kaufering war wenige Minuten nach dem Schlusspfiff im Waldstadion nicht die schlimmste Nachricht, die Fußballvorstand Martin Steininger sprachlos machte. Vielmehr schockte den Funktionär nach dem desolaten Auftritt seiner Elf der völlig überraschende Rücktritt von Cheftrainer Hönisch. „Ich erreiche die Mannschaft nicht mehr und sehe für die nächsten Spiele keine Besserung“, soll Hönisch laut Steininger in der Kabine den Spielern gesagt haben und weg war er. Auch fürs Tagblatt war Hönisch nicht erreichbar.

„Es ist schwer, jetzt Worte zu finden“, sagte Co-Trainer und Sportdirektor Dominik Widemann, ebenfalls von dem Rücktritt total überrascht. Er wird die Mannschaft in den letzten vier Spielen coachen. „Wir wollen jetzt nicht in Panik verfallen. Uns fehlt ein Sieg aus den letzten vier Begegnungen, dann sind wir durch, denke ich.“

Aber auch Widemann gefiel überhaupt nicht, was die SCO-Kicker auf dem Platz ablieferten und übte herbe Kritik. „Die Mannschaft hat so ziemlich alles vermissen lassen“, so Widemann. „Sie war heute ein Totalausfall. Manche Spieler verhalten sich einfach nicht gut, will ich es mal nett ausdrücken.“