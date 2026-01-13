Erpressung, Transfer-Wahnsinn & unfaire Trainer-Lizenzen

FuPa Niederrhein präsentiert euch eine Auswahl mit den Schlagzeilen des Jahres - unter anderem mit einem Transfer zum FC Bayern, einem Spieler-Casting, einer Bierdosen-Aktion und einem Hoden-Biss in der Kreisliga. Klickt euch durch!

1. FC Düren: Wohl nur drei "Casting"-Spieler spielberechtigt

Zehn Spieler hat der 1. FC Düren am Dienstag ausgewählt, wohl nur drei dürften gegen den MSV Duisburg eine Einsatzchance haben.

Regionalliga-Torjäger wechselt zum FC Bayern

Wer auf diesen Wechsel gewettet hat, darf sich wohl über einen Geldsegen am Montagnachmittag freuen, denn Anton Heinz wechselt von Alemannia Aachen nicht etwa zu einem anderen Klub in die 3. Liga oder zum 1. FC Bocholt, der abschlussstarke Torjäger wechselt in die U23 des FC Bayern München.

Bierdosen-Geldsegen für MSV Duisburg

Die Köpi-Dosen fanden bei den MSV-Fans reißenden Absatz. Am Wochenende gab es deshalb einen ordentlichen Scheck für die Zebras.

Fünf neue Fußball-Regeln

Über das International Football Association Board (IFAB) hat FuPa Niederrhein schon des Öfteren berichtet. Auch zur neuen Saison 2025/26 haben die Regelhüter Änderungen vorgenommen, um aus ihrer Sicht das Spiel zu verbessern. FuPa zeigt euch, welche Regeln betroffen sind.

Teamrückzüge und ein Erpressungsskandal: Der VfR Krefeld vor Zerbruch

Die beiden Seniorenteams des VfR Krefeld melden sich vor Saisonendspurt vom Spielbetrieb ab. Das soll jeweils noch in dieser Woche offiziell werden. Die Gründe dafür sind jedoch nicht von sportlicher Natur, vielmehr möchten sich die Teams von einem ehemaligen Trainer distanzieren, dessen vermeintliche Erpressung einer Spielerin in einem Youtube-Video kleinteilig ausgeführt wurde.

"Komplett unfair": Die Hürden auf dem Weg zur Trainer-A-Lizenz

Um als Trainer den Sprung von der Oberliga in die Regionalliga zu schaffen, braucht es mehr als sportlichen Erfolg. Entscheidend ist auch der Erwerb der vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) geforderten A-Lizenz. Ein Schritt, der seit der im Jahr 2022 eingeführten Reform des Zulassungsverfahrens alles andere als eine reine Formalie ist.

Der Top-Favorit der Kreisliga verliert seine beiden besten Angreifer

Man stelle sich vor, der FC Bayern München gäbe in der Winterpause die Abgänge von Harry Kane und Jamal Musiala bekannt. So in etwa darf man sich die Lage beim FC Bosporus vorstellen. Der Tabellensiebte der Kreisliga A Düsseldorf muss in der Rückrunde ohne seine beiden Ausnahmespieler auskommen. Nachdem die Verantwortlichen kurz vor dem Jahreswechsel aus den Medien von den Wechselabsichten ihres Torjägers Zerkrija Cerkini erfuhren, folgte einen Tag nach Neujahr der nächste Schock.

Erste Trainer-Entlassung in der Regionalliga perfekt

In der Regionalliga West gibt es den ersten Trainerwechsel der Saison - und das beim Aufsteiger Bonner SC. Nach fünf Spieltagen muss Erfolgstrainer Sascha Glatzel gehen.

Oberhausen: Unrühmliches Ende - BV Osterfeld verlässt Halle

Die Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen endet unrühmlich: Nach Beschwerden über die Schiedsrichterleistung verlässt der BV Osterfeld während des Halbfinals die Halle. Arminia Klosterhardt gewinnt vor fast leeren Zuschauerrängen.

Riesentransfer von St. Tönis: Kapitän aus der 2. Bundesliga kommt

Mit langjähriger Erfahrung aus der 3. Liga und 2. Bundesliga im Gepäck, wechselt Jannis Nikolaou von Eintracht Braunschweig in die Oberliga Niederrhein zum SC St. Tönis.

Dietmar Hirsch: 500 Tage im Amt und besser als Dietz, Funkel und Co.

Seit exakt 500 Tagen steht Dietmar Hirsch beim MSV Duisburg an der Seitenlinie. Warum er der erfolgreichste Trainer der Zebras werden könnte.

Nach Hoden-Biss: Schiedsrichter kann C-Liga-Partie nicht anpfeifen

Die Partie in der Kreisliga C zwischen dem FC Taxi Duisburg II und Rot-Weiss Mülheim III kann nicht angepfiffen werden. Der Grund: Der Schiedsrichter war von einem Kind in den Hoden gebissen worden.

Saison der Fan-Rekorde - nur eine Marke knackt der MSV Duisburg nicht

Die Fans des MSV Duisburg haben in der Regionalliga West für zahlreiche Rekorde gesorgt.

Hätten Sie ihn erkannt? Der FC Bayern zahlte 2014 drei Millionen Euro

Sinan Kurt spielt inzwischen in der Bezirksliga beim MSV Düsseldorf. Den Traum vom Profifußball hat das ehemalige Talent des FC Bayern abgehakt.

Keine Wiederholung: MSV Duisburg darf Punkte nach Einspruch behalten

Bei den Männern und bei den Frauen führt der MSV Duisburg die 3. Liga bzw. Frauen-Niederrheinliga ein, allerdings stand Platz eins bei den Frauen beim Sportgericht auf dem Prüfstand - mit glücklicherem Ausgang für die MSV-Damen.

MSV Duisburg darf Aufstieg feiern - es gibt aber einen Haken!

Der MSV Duisburg steigt durch den Rückzug des KFC Uerdingen in die 3. Liga auf, einen Mini-Haken gibt es durch die komplette unwürdige Saison der Regionalliga West aber noch.

