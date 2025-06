Erpeldingen – UMW: spannendes Barrage-Spiel am Mittwochabend

Der FC 72 Erpeldingen schaffte es am letzten Spieltag nicht, die Klasse noch zu halten und muss so in ein unbequemes Relegationsspiel gegen Mertert-Wasserbillig. Der Erstdivisionär verfolgt eine klare Linie mit dem Einsatz junger Talente, was aber gleichzeitig fehlende Erfahrung mit sich bringt. Ein Altersschnitt, der unter der Saison oft unter 24 Jahren lag, belegt dies. Gleich zwei Achillesfersen konnte man in der Statistik ausmachen: mit nur 1,3 Tore im Schnitt bei 1,9 Gegentreffern fehlte die nötige Balance, um in der Abschlusstabelle weiter oben zu stehen.

Doch gute Leistungen und z.T. auch gute Ergebnisse gegen Topteams zeigten auch, wozu die Mannschaft in der Lage ist, die zum letzten Saisonspiel sowie im Barrage-Spiel vom ehemaligen Nationalspieler Benny Reiter betreut wird. Nach drei Niederlagen zum Abschluss der regulären Spielzeit muss Reiter sich vermutlich eher als Psychologe denn als Taktiker vor dem Barrage-Spiel versuchen.