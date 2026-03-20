Erpeldingen – Christnach: Zeit für eine Revanche

Symbolbild – Foto: IMAGO IMAGES

Ulflingen darf sich mit Blick auf die Verfolger eigentlich einen Fehltritt erlauben, mit Blick auf die zwei Spitzenplätze aber nicht. Das Duell gegen den Vorletzten Heiderscheid-Eschdorf sollte man so oder so in der Favoritenrolle bestreiten. Zu einem trügerischen Gastspiel fährt Harlingen (3.) nach Rambrouch (11.). Auf dem Papier sind die Green Boys eigentlich besser aufgestellt, die Bilanz der beiden Teams ist nach den letzten vier Partien aber exakt gleich. Bei Pratzerthal-Redingen – Bourscheid treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, die quasi alleine das Niemandsland der Tabelle bilden. Der FCPR braucht jedoch noch Punkte mit Blick nach unten und man kann sich einen offenen Schlagabtausch erwarten.

Vianden hat mit zwei Siegen hintereinander wieder in die Spur gefunden und kann diese Serie gegen Schlusslicht Clerf ausbauen. Der FC Claravallis hat immer noch erst einen Sieg auf dem Konto. Wie man die lange Talsohle durchqueren könnte, haben wir den für die Rückrunde neu verpflichteten Trainer Pierre Clarenne gefragt.