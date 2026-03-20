Erpeldingen – Christnach: Zeit für eine Revanche

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Ulflingen darf sich mit Blick auf die Verfolger eigentlich einen Fehltritt erlauben, mit Blick auf die zwei Spitzenplätze aber nicht. Das Duell gegen den Vorletzten Heiderscheid-Eschdorf sollte man so oder so in der Favoritenrolle bestreiten. Zu einem trügerischen Gastspiel fährt Harlingen (3.) nach Rambrouch (11.). Auf dem Papier sind die Green Boys eigentlich besser aufgestellt, die Bilanz der beiden Teams ist nach den letzten vier Partien aber exakt gleich. Bei Pratzerthal-Redingen – Bourscheid treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, die quasi alleine das Niemandsland der Tabelle bilden. Der FCPR braucht jedoch noch Punkte mit Blick nach unten und man kann sich einen offenen Schlagabtausch erwarten.
Vianden hat mit zwei Siegen hintereinander wieder in die Spur gefunden und kann diese Serie gegen Schlusslicht Clerf ausbauen. Der FC Claravallis hat immer noch erst einen Sieg auf dem Konto. Wie man die lange Talsohle durchqueren könnte, haben wir den für die Rückrunde neu verpflichteten Trainer Pierre Clarenne gefragt.
„Nur durch ein geeintes und geschlossenes Team werden wir ein gutes Ergebnis erzielen. Das Kollektiv muss Vorrang vor dem Individuum haben. Das Schlüsselwort lautet Selbstlosigkeit!“
Das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Erpeldingen und dem Vierten Christnach-Waldbillig hat es gleich doppelt in sich: das letzte Ligaspiel, das der FC 72 nämlich verlor, war ausgerechnet in Christnach und dies Anfang Oktober 2025, also vor fast einem halben Jahr! Es stehen sich die zwei formstärksten Teams der Liga gegenüber – welche Serie wohl reißen wird und ob Erpeldingen die Revanche gelingt?
Böwingen sollte zuhause gegen Ell über die besseren Karten verfügen. Ein weiteres Topspiel steht zwischen Berdorf-Consdorf und Folschette an. Beide liegen im Dunstkreis der Aufstiegsrelegation. Die USBC ist zur Zeit zwar etwas besser in Schuss, doch man hat immer noch so seine Probleme zuhause, was eine Chance für Folschette darstellen könnte.
Am Sonntag
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